 

В мире подтвердили 200,3 млн случаев COVID-19

08.08.2021, 9:42, Новости дня
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Умерло от коронавируса почти 4,3 млн человек.

Странами с наибольшим распространением заболевания являются:

США (35,7 млн заболевших, 616,7 тыс. умерших);
Индия (31,9 млн заболевших, 427,4 тыс. умерших);
Бразилия (20,2 млн заболевших, 562,8 тыс. умерших);
Франция (6,4 млн заболевших, 112,4 тыс. умерших);
Россия (6,3 млн заболевших, 161,3 тыс. умерших).

Украина в списке на 18-м месте: в стране подтвердили 2,3 млн случаев инфекции, умерло 53,1 тыс. человек.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией. 


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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