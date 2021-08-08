В трех регионах Украины превышена динамика госпитализаций пациентов с COVID-19

Динамика уровня госпитализаций в 50% превышена в Ивано-Франковской (52,9%), Одесской (51,5%) и Тернопольской (176,5%) областях.

Инфографика: moz.gov.ua

Другие показатели в остальных регионах Украины – в пределах нормы.

7 августа динамика госпитализаций была превышена в пяти областях: Донецкой, Ивано-Франковской, Ровенской , Тернопольской и Черкасской.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 8 августа в стране подтвердили 2,3 млн случаев коронавируса, умерло почти 53,1 тыс. человек, выздоровело почти 2,2 млн пациентов.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Игорь Кузин. В стране, по его данным, подтвердили 147 случаев штамма коронавируса SARS-CoV-2 “Дельта”.

Вспышка заболеваемости, спровоцированная этим штаммом, может произойти в любой момент, подчеркнул министр здравоохранения Виктор Ляшко.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—