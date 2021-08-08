ГСЧС предупредила об ухудшении погоды в Украине

“Ночью 8 августа во восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской областях грозы, местами шквалы 15-20 м / с”, – отметили в сообщении.

Погода будет соответствовать I, “желтому”, уровню опасности.

Контекст:

В Украинском гидрометеорологическом центре спрогнозировали погоду на август 2021 года, температура будет выше климатической нормы. “Месячное количество осадков ожидается 31–80 мм, на Прикарпатье местами 95–99 мм, что в пределах климатической нормы”, – отметили синоптики.

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