Подозреваемые в похищении Луценко и Вербицкого вышли из СИЗО – журналистка

Она отметила, что когда нистекал срок действия меры пресечения подозреваемым, судьи находились в отпуске.

“Чуда пока не произошло, оба вышли. Новотного мы застали на выходе из СИЗО – его выпустили ровно в 00.01 по истечении срока меры пресечения. А вот Мысливого мы нашли в Печерском суде – он получил новое подозрение от Госбюро расследований и прокуроров, и суд теперь решает, брать ли его вновь под стражу уже по новому подозрению”, – написала журналистка.

Худецкая напомнила, что Мысливый и Новотный были в розыске и их задержали в марте 2020 года.

“Напомню, что один беркутовец на этой неделе уже спетлял. Поэтому выход титушок, которых так долго искали еле нашли, – это так себе история”, – заявила она.

https://www.facebook.com/olga.khudetska/posts/3083195851915324

Контекст:

Луценко и Вербицкого похитили из киевской Александровской больницы 21 января 2014 года. Их вывезли в лесополосу в Киевской области, где начали бить, требуя предоставить информацию о Евромайдане. Впоследствии их вывезли в безлюдную местность, где в результате пыток Вербицкий умер.

В июле 2017 года был задержан Александр Волков, которого следствие считает организатором, а также человеком, связанным с вероятным заказчиком похищения – украинским бизнесменом Алексеем Чеботаревым. По данным прокуратуры, во времена президентства Виктора Януковича Чеботарев курировал спиртовую отрасль и сотрудничал с тогдашней милицией. Он объявлен в розыск и, по данным следствия, скрывается в России.

16 апреля 2021 года суд признал Волкова виновным в организации и похищении активистов Евромайдана и приговорил его к девяти годам лишения свободы.

В марте 2020-го задержали и поместили под арест подозреваемых в соучастии в похищении активистов Мысливого и Новотного. 28 декабря 2020-го прокуратура направила в суд обвинительный акт против них.

Адвокатская совещательная группа 6 августа сообщила, что Мысливый и Новотный 7 августа выйдут на свободу. Несколько заседаний по продлению ареста не состоялось, так как две трети коллегии суда находятся в отпуске. В Офисе генпрокурора Украины 6 августа объяснили, что обвиняемых в совершении особо тяжких преступлений против участников Революции достоинства могут освободить из-под стражи из-за несоблюдения судьями Белоцерковского горрайонного суда Киевской области требований ст. 186 Уголовного процессуального кодекса Украины относительно сроков рассмотрения ходатайств о применении меры пресечения.

В Белоцерковском городском суде заявили, что ходатайство о продлении меры пресечения может рассмотреть судья-докладчик единолично.

—