Сборная США одержала победу в медальном зачете Олимпиады

Сборная США гарантировала себе победу в медальном зачете Олимпийских игр в Токио после того, как женская команда США по волейболу завоевала золото. Сборная РФ заняла пятое место в медальном зачете и стала третьей по общем количеству медалей.

Американские волейболистки в финальном матче победили бразильянок со счетом 3-0 и принесла стране победу в медальном зачете Игр в Токио, передает ТАСС.

Сборная США на Олимпиаде в Токио завоевала 39 золотых, 40 серебряных и 33 бронзовые медали. В активе идущей второй команды Китая 38 золотых, 31 серебряная и 18 бронзовых наград, при этом китайские спортсмены могут претендовать только на одну золотую медаль в женском боксе в весовой категории до 75 кг.

Тем временем сборная РФ заняла пятое место в медальном зачете. На счету сборной РФ на данный момент 20 золотых, 27 серебряных и 23 бронзовые медали. Копилка российской команды пополнится еще только одной наградой – женская сборная РФ играет в финале олимпийского гандбольного турнира. У команды Великобритании, идущей четвертой, 22 золотых, 21 серебряная и 22 бронзовые награды. На шестом месте сборная Австралии – 17-7-22, передает РИА «Новости».

При этом российские спортсмены на Олимпиаде в Токио завоевали больше золотых медалей, чем на предыдущих Играх, которые прошли в 2016 году в Рио-де-Жанейро. Тогда сборная РФ завоевала 19 золотых медалей и стала четвертой в общем зачете. На Олимпиаде в Лондоне россияне завоевали 20 золотых наград.

Также в Токио российская команда превзошла результаты Олимпиад 2012 и 2016 годов по общему числу медалей. В Рио-де-Жанейро россияне завоевали 56 наград, в Лондоне – 68. На данный момент в Токио сборная РФ завоевала 70 медалей. По общему количеству медалей российская команда занимает третье место, уступая командам США (112) и Китая (88).