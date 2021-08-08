 

В США оценили российские «Робокатюши»

08.08.2021, 9:38, Новости дня
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Россия разрабатывает роботизированную систему залпового огня, которая сможет самостоятельно поражать цели и будет способна одним залпом уничтожить целый населенный пункт, пишет журналист издания The National Interest Майкл Пей.

Новинка, которая в статье называется «Робокатюшей», вероятно будет размещаться на беспилотном автомобиле, который сможет самостоятельно добираться до линии фронта. Если проект получится успешно реализовать, западные компании будут обращаться к РФ за помощью в создании беспилотного автомобиля, полагает автор, передает РИА «Новости».

РСЗО «Торнадо» создана для замены в российских Вооруженных силах реактивных систем «Град» и «Смерч». «Торнадо» имеет более совершенную систему управления огнем и выпускается в вариантах «Торнадо-Г» калибра 122 миллиметра и «Торнадо-С» калибра 300 миллиметров.

Ранее гендиректор ведущего российского предприятия-разработчика реактивной артиллерии – НПО «Сплав» имени Ганичева (входит в концерн «Техмаш» Ростеха) Александр Смирнов рассказал в интервью Sputnik, что разработанные в РФ реактивные системы залпового огня, такие как «Торнадо-Г» и «Торнадо-С», имеют компоненты, которые могут стать основой для перспективной роботизированной РСЗО. 



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