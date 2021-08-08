Украинскую легкоатлетку затравили за фото с россиянкой Ласицкене

Украинская легкоатлетка, завоевавшая бронзу Олимпиады в Токио в прыжках в высоту, Ярослава Магучих подверглась критике в соцсетях со стороны соотечественников за совместные фото с российской спортсменкой, золотой медалисткой Марией Ласицкене.

Некоторые украинские СМИ, а также националисты обратили внимание на фото, сделав акцент на том, что Ласицкене, выступающая за ЦСКА, имеет воинское звание капитан, а Магучих является сержантом ВСУ. Радикалы начали оставлять оскорбительные комментарии в Facebook легкоатлетки.

«Сержант Вооруженных сил Украины обнимается с гражданами агрессора. Не печет флаг в руках?» – написала Merida Kalakhari, передает РИА «Новости».

«Если представляешь страну свою на соревнованиях, ты не можешь быть вне политики! Позор!» – возмутилась Olena Naumenko.

«Позор – военнослужащая ВСУ дружески фотографируется с военнослужащей Московии! …>Это не представительница Украины, это стыд Украины», – сообщил Andriy Borodavko.

«Тебе лучше нанять на некоторое время пиарщика … Потому что будет, как с (попавшим в базу скандального сайта «Миротворец» боксером Александром. – прим. ред.) Усиком… И, конечно, ждем видео с извинениями», – потребовал Volodymyr Hordiienko.

При этом многие пользователи поддержали Магучих, поздравив ее с олимпийской медалью.

«Умничка. Молодец!» – написал Макс Коротков.

«Держись! Ты лучшая!» – указал Дмитрий Грудницкий.

«Искренние поздравления Ярославе и тренеру! Спасибо за эмоции в финале!» – добавил Yurchenko Sergiy.

«Молодец!» – поддержал спортсменку Andre Ladnyuk.

В субботу Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту на Олимпийских играх в Токио. Второй стала австралийка Никола Макдермотт, Магучих заняла третье место. После победы украинские легкоатлетки поздравили россиянку с долгожданным титулом, а Ласицкене и Магучих сделали несколько совместных снимков.