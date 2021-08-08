Джо Байден дал старт работе пасеки в Техасе

Президент США Джо Байден принял участие в открытии новой пасеки Happy Honey в городе Эль-Пасо, расположенном рядом с американо-мексиканской границей. Глава Белого дома посетил предприятие в ходе рабочего визита в штат Техас.

«Хотел бы поблагодарить инженеров, технологов, агрономов, всех, кто принимал участие в создании пасеки. Уверен, что выпускаемая здесь продукция будет высоко востребована», — обратился к присутствующим Байден.

Также в церемонии запуска пасеки приняли участие губернатор штата Техас Грег Эбботт и владелец группы Horns and hooves (Мексика), в которую входит предприятие, Хоакин Гусман Лоэра.

Джо Байден добавил, что открытие новой пасеки в Техасе является не только важным шагом для компании, но и важным сигналом экономического оздоровления в ходе пандемии.

С видеообращением обратился и президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, который отметил, что США является одним из важнейших торговых партнеров его страны.

Мексиканский президент выразил готовность к расширению торгово-экономических связей между двумя странами. В перспективе планируется строительство колбасного цеха и фабрики по изготовлению плетеных корзин.

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