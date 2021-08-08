 

Джо Байден дал старт работе пасеки в Техасе

08.08.2021, 9:31, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент США Джо Байден принял участие в открытии новой пасеки Happy Honey в городе Эль-Пасо, расположенном рядом с американо-мексиканской границей. Глава Белого дома посетил предприятие в ходе рабочего визита в штат Техас.

«Хотел бы поблагодарить инженеров, технологов, агрономов, всех, кто принимал участие в создании пасеки. Уверен, что выпускаемая здесь продукция будет высоко востребована», — обратился к присутствующим Байден.

Также в церемонии запуска пасеки приняли участие губернатор штата Техас Грег Эбботт и владелец группы Horns and hooves (Мексика), в которую входит предприятие, Хоакин Гусман Лоэра.

Джо Байден добавил, что открытие новой пасеки в Техасе является не только важным шагом для компании, но и важным сигналом экономического оздоровления в ходе пандемии.

С видеообращением обратился и президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, который отметил, что США является одним из важнейших торговых партнеров его страны.

Мексиканский президент выразил готовность к расширению торгово-экономических связей между двумя странами. В перспективе планируется строительство колбасного цеха и фабрики по изготовлению плетеных корзин.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.12 / Певица София Эллар случайно подожгла себя при записи «горячего» рождественского хита

04.02 / Мнение: Правила бана в ЖЖ

02.07 / В Токио жители запечатлели на камеру падение метеора

27.07 / Для отделки московского метро впервые используют кварцевый агломерат

13.06 / Мнение: «Мир сошел с ума. Россия не исключение.»

13.05 / В России вновь выявили более 8 тысяч новых заражений COVID-19

03.04 / Борцы с просвещением: штрихи к групповому портрету

05.09 / В США девушка на 9 дней пропала в лесу и когда ее нашли, она не понимала, что с ней случилось

22.07 / Мнение: Господи, за что ты нас караешь таким количеством нытиков?

04.09 / Характер сна способен помочь предсказать риск болезни Альцгеймера

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика