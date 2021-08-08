 

В Украине из-за непогоды без электричества остаются 55 населенных пунктов – ГСЧС

08.08.2021, 8:48, Новости дня
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“В результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты линий электропередач остаются обесточенными 55 населенных пунктов в семи областях”, – говорится в сообщении.

В Полтавской области без электричества остались 17 населенных пунктов, в Сумской – 10, в Черниговской – девять, в Черкасской – семь, в Донецкой – шесть, в Кировоградской – четыре, в Одесской – два.

Контекст:

ГСЧС предупреждала о грозах, дождях и шквалах в южных, центральных и восточных областях 7 августа.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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