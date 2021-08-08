7 августа в Украине сделали почти 79 тыс. прививок от COVID-19

Первую дозу вакцины получили 50 993 человека, а 27 972 получили вторую дозу и завершили иммунизацию.

“С начала прививочной кампании привито 4 106 085 человек, из них получили одну дозу 4 106 083 человека, а полностью иммунизированы (получили две дозы) 2 381 190 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 6 487 273 прививки”, – говорится в сообщении.

8 августа прививки делали 449 мобильных бригад, также работали 1273 прививочных пункта и 360 центров вакцинации.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1916912501805179

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля.

В Украину уже поставили около 12 млн доз вакцины от коронавируса, сообщал министр здравоохранения Виктор Ляшко 1 августа. Главный санврач Игорь Кузин заявлял в интервью “Радіо Свобода”, которое вышло 7 августа, что до конца года в страну доставят еще 17 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции.

С 21 июля в стране стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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