 

В мире сделали 4,41 млрд прививок от COVID-19

08.08.2021, 8:48, Новости дня
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Вакцинация стартовала в 180 странах, последний суточный показатель составил 42,6 млн введенных доз.

Лидерами по количеству введенных доз являются:

материковый Китай (1,8 млрд доз, олностью вакцинированы 15,9% населения);
Индия (506,2 млн доз, полностью вакцинированы 8,2% населения)
страны Евросоюза (487,8 млн доз, полностью вакцинированы 52,5% населения);;
США (350,6 млн доз, полностью вакцинированы 50,1% населения);
Бразилия (149,5 млн доз, полностью вакцинированы 21,1% населения).

Самый высокий процент полностью вакцинированного населения – на Мальте (79,9%).

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в мире началась в конце 2020 года.

В Украине вакцинация стартовала 24 февраля. По состоянию на 8 августа первую дозу вакцины получило более 4,1 млн человек, а почти 2,4 млн получили две дозы и завершили иммунизацию.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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