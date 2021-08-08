 

Названы города России, где быстрее всего дорожают «однушки»

08.08.2021, 8:44, Новости дня
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Рейтинг по росту стоимости однокомнатных квартир в крупнейших российских городах возглавил Сочи: за последние пять лет жилье здесь подорожало более чем вдвое и превысило цены квартир в Санкт-Петербурге, выяснили эксперты консалтинговой группы SRG.

«Сочи возглавил рейтинг по росту стоимости однокомнатных квартир. За пять лет «однушки» подорожали на рекордные 122,09%», – сказано в сообщении. По итогам первого полугодия 2021 года средний чек составил 5,6 млн рублей, тогда как в первой половине 2016 года такую квартиру можно было купить за 2,5 млн рублей.

Далее в рейтинге – Иркутск и Севастополь, но там однокомнатные квартиры дорожали в 2,7 раза медленнее, чем в Сочи. В Иркутске рост составил 44,95%, сейчас в этом городе однокомнатная квартира стоит в среднем 2,8 млн рублей. В Севастополе «однушки» с 2016 года подорожали на 44,21% – до 4,3 млн рублей, передает РИА «Новости».

Санкт-Петербург по динамике цен на однокомнатные квартиры обогнал Москву и оказался на девятой позиции. В культурной столице средний чек однокомнатной квартиры увеличился на 40,21% – до 5,5 млн рублей. Таким образом, в Петербурге однокомнатные квартиры в среднем дешевле, чем в Сочи.

В столице стоимость «однушки» выросла за пять лет на 31,41% –до 9,2 миллиона рублей. Москва заняла 18-е место в рейтинге.

«Средний чек предложения однокомнатной квартиры за пять лет увеличился на 29,27% и составил 2 585 321 рубль», – выяснили эксперты SRG. 



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