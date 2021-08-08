 

Арина Аверина допустила участие в Олимпиаде в Париже

08.08.2021, 8:44, Новости дня
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Россиянка Арина Аверина, выступающая в художественной гимнастике, заявила, что не исключает своего участия в Олимпийских играх в Париже.

«Нет, никакого Парижа. Пока все. Не официально, но все. Хотя… Поживем-увидим», – сказала Арина Аверина, передает РИА «Новости».

В субботу сестра спортсменки, серебряный призер Игр-2020 Дина Аверина рассказала, что Арина Аверина заявила, что не будет продолжать карьеру после того, как не смогла завоевать медаль на Олимпийских играх в Токио, но, вероятно, сделала это на эмоциях и передумает.

«Арину очень жалко. Не представляю, что сейчас у нее внутри происходит. Сразу после финала я спросила у нее: «Останешься, чтобы все же прийти к своей мечте?» Ответила, что «нет», но сделала это на эмоциях. Мне все-таки кажется, что она останется», – сказала Дина Аверина.

Сборная РФ впервые с 1996 года осталась без золотых медалей Олимпиады в художественной гимнастике. В субботу гражданка России Дина Аверина стала серебряным призером в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио. Сборная РФ по художественной гимнастике также завоевала серебро в групповом многоборье.

Сама Аверина заявила, что не понимает судейство в финале соревнований и считает себя истинным победителем. Россиянки по ходу индивидуального и группового многоборья подали в общей сложности шесть протестов, два из которых были удовлетворены. Эксперты назвали позором судейство турнира по художественной гимнастике на ОИ в Токио. Олимпийский комитет РФ (ОКР) отправил запрос по судейству на Олимпиаде руководству Международной федерации гимнастики (FIG).



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