 

Исполком МОК получил право исключать любой вид спорта из Олимпиады

08.08.2021, 8:44, Новости дня
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Международный олимпийский комитет (МОК) на 138-й сессии организации на Играх в Токио внес поправки в олимпийскую хартию, которая позволяет исполкому организации исключать любой вид спорта из программы Олимпийских игр.

В воскресенье на 138-й сессии МОК в Токио были утверждены поправки исполкома МОК к олимпийской хартии, передает РИА «Новости».

Ранее исполком МОК предложил внести в олимпийскую хартию поправку, позволяющую исполкому исключать виды спорта, события и дисциплины из программы Олимпийских игр.

Кроме этого исполкомом МОК были предложены следующие поправки к олимпийской хартии: позволить в особых случаях выбирать до семи членов МОК без учета привязки к гражданству или Национальному олимпийскому комитету; разъяснить, что сессия МОК может исключить любой вид спорта из программы Олимпийских игр, если, среди прочего, соответствующая международная федерация, управляющая данным видом спорта, не выполняет решения исполкома МОК, или если соответствующая федерация действует таким образом, что может запятнать репутацию Олимпийского движения; усиление принципа, согласно которому никто не имеет права на аккредитацию, а также принципа, согласно которому предоставление и лишение аккредитации осуществляется на полное усмотрение МОК.

Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выразил мнение, что организация провела успешные Олимпийские игры, несмотря на все сложности нынешнего времени.



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