 

“Засуженные” российские спортсмены обратились в Мосгорсуд

08.08.2021, 8:31, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Четверо российских олимпийцев, которых, по их мнению, незаслуженно лишили медалей, обратились с исками в Мосгорсуд с требованием признать их олимпийскими чемпионами на территории РФ.

Иски подали гимнасты Денис Аблязин и Дина Аверина, легкоатлеты Илья Шкуренёв и Василий Мизинов. Аблязин не согласен с полученным серебром при равенстве баллов со спортсменом из Южной Кореи. Аверина утверждает, что ей несправедливо занизили оценки. Шкуренёв заявил, что если бы ему зачли попытку в прыжке в высоту, когда планка упала уже после поднятия белого флага судьёй, то он смог бы прыгать дальше и побить мировой рекорд. Мизинов не согласен со своей дисквалификацией, поскольку “нет никаких доказательств” его неправильной техники передвижения, а спортсменов снимали с дистанции “произвольно, по умыслу судьи”. Все четверо спортсменов единодушно считают, что их засудили из-за “откровенной русофобии”.

“Неужели вы не видите, что происходит? Нас уже 7 лет абсолютно ни за что кошмарят в спорте: лишают наград, не допускают на соревнования, лишают флага и гимна. Разумеется, ситуации, произошедшие с нами в Токио – это часть глобального плана русофобов по унижению нашей страны. Они хотят, чтобы мы ползали на коленях и извинялись перед всякими трансгендерами? Никогда такого не будет! Сейчас весь мир увидит, насколько Мосгорсуд честнее и справедливее этого сборища супостатов!” – эмоционально прокомментировал подачу иска дисквалифицированный Мизинов.

Ранее Мосгорсуд уже выносил подобное решение, признав дисквалифицированного за манипуляции с допинг-пробами бобслеиста Александра Зубкова “олимпийским чемпионом на территории России” игр в Сочи 2014 года.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.12 / Губернатор Камчатки наградил добровольцев памятными медалями

02.05 / Незаживающий штамм

01.02 / Мнение: Слева бесы, справа бесы, Нет, по новой мне налей!

07.01 / В Госдуме посоветовали россиянам «не ныть» про закрытые детские сады и нанимать гувернанток и нянь

13.11 / Мнение: Про игры школьников в концлагере

22.03 / Сайт знакомств “Мамба” взял под опеку бездомных котов

25.06 / В частной клинике в центре Москвы произошел пожар

08.03 / Мнение: Сокращение населения стран Восточной Европы 1991-2019

05.12 / Мнение: Почему в США хотят легализовать марихуану?

14.11 / Антидепрессант Триттико стал дефицитным в России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика