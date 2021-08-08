“Засуженные” российские спортсмены обратились в Мосгорсуд

Четверо российских олимпийцев, которых, по их мнению, незаслуженно лишили медалей, обратились с исками в Мосгорсуд с требованием признать их олимпийскими чемпионами на территории РФ.

Иски подали гимнасты Денис Аблязин и Дина Аверина, легкоатлеты Илья Шкуренёв и Василий Мизинов. Аблязин не согласен с полученным серебром при равенстве баллов со спортсменом из Южной Кореи. Аверина утверждает, что ей несправедливо занизили оценки. Шкуренёв заявил, что если бы ему зачли попытку в прыжке в высоту, когда планка упала уже после поднятия белого флага судьёй, то он смог бы прыгать дальше и побить мировой рекорд. Мизинов не согласен со своей дисквалификацией, поскольку “нет никаких доказательств” его неправильной техники передвижения, а спортсменов снимали с дистанции “произвольно, по умыслу судьи”. Все четверо спортсменов единодушно считают, что их засудили из-за “откровенной русофобии”.

“Неужели вы не видите, что происходит? Нас уже 7 лет абсолютно ни за что кошмарят в спорте: лишают наград, не допускают на соревнования, лишают флага и гимна. Разумеется, ситуации, произошедшие с нами в Токио – это часть глобального плана русофобов по унижению нашей страны. Они хотят, чтобы мы ползали на коленях и извинялись перед всякими трансгендерами? Никогда такого не будет! Сейчас весь мир увидит, насколько Мосгорсуд честнее и справедливее этого сборища супостатов!” – эмоционально прокомментировал подачу иска дисквалифицированный Мизинов.

Ранее Мосгорсуд уже выносил подобное решение, признав дисквалифицированного за манипуляции с допинг-пробами бобслеиста Александра Зубкова “олимпийским чемпионом на территории России” игр в Сочи 2014 года.

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