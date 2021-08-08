 

7 августа оккупанты на Донбассе открывали огонь шесть раз, один украинский военный погиб и двое ранены – штаб ООС

08.08.2021, 7:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“В направлении поселка Пески российские наемники обстреливали позиции украинских защитников из противотанковых ракетных комплексов. Вблизи населенного пункта Шумы враг вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Неподалеку Невельского противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В направлении Крымского российские оккупанты обстреливали наши позиции с станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. У Золотого-4 оккупанты вели огонь из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия”, – говорится в сообщении.

Также беспилотник оккупантов типа “Орлан-10” в Луганской области пересек линию разграничения.

В результате обстрелов погиб один украинский военнослужащий, еще двое были ранены.

“Состояние здоровья одного воина – тяжелое, второго – удовлетворительное”, – отметили в штабе.

На обстрелы боевиков украинские военные открывали ответный огонь.

С начала суток 8 августа нарушений режима тишины на Донбассе не зафиксировано.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/3105037466399548/

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.03 / МИД Украины рассчитывает, что ЕС применит новый санкционный режим против нарушителей прав человека в Крыму

01.07 / Киркоров обжаловал решение суда о запрете на въезд в Литву

29.05 / Politico – к концу срока Байдена Китай превзойдёт США по численности и качеству вооружений

07.09 / Москвич нашел в квартире скрипку Страдивари XVII века

14.03 / Ученые обнаружили муху, жившую 47 миллионов лет назад

16.04 / «Спутник V» успешно прошел лабораторные испытания в Словакии

16.01 / С красной дорожкой и военным оркестром. Трамп планирует покинуть Вашингтон в день инаугурации Байдена – СМИ

12.09 / Конора Макгрегора арестовали во Франции за эксгибиционизм

22.09 / Глава дипломатии ЕС выразил готовность приехать в Минск

07.12 / В Костромской области 31 декабря объявили выходным

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика