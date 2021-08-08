 

В Украине за сутки подтвердили 619 случаев COVID-19

08.08.2021, 7:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Среди заболевших 45 детей и 11 медиков.

Умерло за сутки 10 человек, выздоровело 235 пациентов, госпитализирован 561 заболевший.

“За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Херсонской (101), Днепропетровской (72) областях, Киеве (53), Одесской (50) и Харьковской (38) областях”, – говорится в сообщении.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 259 151 случай коронавируса, умерло 53 095 человек, выздоровел 2 190 921 пациент.

7 августа в стране провели 33 089 тестирований на коронавиурс, из которых 18 276 – методом ПЦР, 2923 – методом ИФА, а также 11 890 экспресс-тестов на антиген. С начала эпидемии в Украине сделали 11,5 млн ПЦР-тестов на коронавирус.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1916900068473089

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией. 

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Игорь Кузин. В стране, по его данным, подтвердили 147 случаев штамма коронавируса SARS-CoV-2 “Дельта”. 

Вспышка заболеваемости, спровоцированная этим штаммом, может произойти в любой момент, подчеркнул министр здравоохранения Виктор Ляшко.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.12 / НАБУ настаивает на смене прокурора в деле “Роттердам плюс”

13.07 / Появились данные о состоянии выжившего при крушении Ан-2 в Нижегородской области

10.10 / Саакашвили заявил об охотящихся на него грузинских бандитах

27.03 / В ДНР назвали причины гибели четверых украинских военных

26.06 / Украинка Надежда Киченок в паре с румынкой пробилась в финал турнира WTA в Германии

24.06 / Налоговый комитет ВР поддержал законопроект, который предусматривает повышение ряда налогов

11.07 / Холодницкий с 26-летней возлюбленной отправился на отдых в Карпаты

08.07 / Число жертв наводнения в Японии выросло до 58 человек

21.01 / Общество: Как ОМОН мог предотвратить развал СССР

07.09 / В пяти округах Калифорнии введено чрезвычайное положение из-за пожара

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика