 

Глава МОК назвал Олимпиаду в Токио успешной

08.08.2021, 7:50, Новости дня
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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выразил мнение, что организация провела успешные Олимпийские игры, несмотря на все сложности нынешнего времени.

«Мы провели успешные Олимпийские игры, несмотря на все сложности нынешнего времени», – завил Бах, передает РИА «Новости».

Он также отметил, что педставители 93 Национальных олимпийских комитетов отметились хотя бы одной медалью на Олимпийских играх в Токио, это рекорд Игр – на шесть больше, чем предыдущий. Всего участие в Играх-2020 приняли спортсмены из 205 НОК, а также команда беженцев.

Кроме того, Бах заявил, что на Играх был зафиксирован очень низкий процент положительных тестов на COVID-19. «Наш пузырь сработал, COVID не получил распространения в связи с Олимпиадой, положительные тесты сдали 0.02% участников Игр, это экстремально низкий показатель», – сказал он.

Перенесенная с 2020 года из-за коронавируса Олимпиада в Токио завершается 8 августа. По данным на 8 августа, общее число случаев заражения COVID-19 среди лиц, задействованных в проведении Игр, составило 430. Ранее Бах назвал ничем не подтвержденными заявления, что Олимпиада оказывает непрямой эффект на рост заражений коронавирусом в Японии.



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