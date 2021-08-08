Губернатору Нью-Йорка собрались предъявить уголовные обвинения

Губернатору штата Нью-Йорк Эндрю Куомо по итогам рассмотрения прокуратурой заявления от одной из его предполагаемых жертв могут быть предъявлены обвинения в уголовном правонарушении, сообщил шериф округа Олбани Крейг Эппл.

«Нам предстоит проверить множество фактов, а также допросить большое количество людей», – приводит слова шерифа ТАСС.

Сотрудница администрации штата, имя которой не разглашается, первой из 11 женщин, выступивших ранее с обвинениями в адрес губернатора Нью-Йорка о домогательствах, подала властям официальную жалобу. Шериф заявил, что пока не готов опубликовать документ, однако подчеркнул, что его содержание носит «сексуальный характер».

«Мы связались с офисом генпрокурора штата [Летиции Джеймс] и запросили материалы для проведения собственного расследования», – сказал шериф Олбани, подчеркнув, что прокуратура будет сотрудничать с правоохранителями в рамках их изысканий. «По итогам допроса свидетелей и анализа фактов мы вместе с окружным прокурором примем решение о предъявлении [губернатору] уголовных обвинений», – сообщил Эппл. Он отметил, что пока не готов обозначить временные рамки данного расследования, уточнив, что статус обвиняемого не повлияет на его ход.

В среду президент США Джо Байден призвал однопартийца Эндрю Куомо уйти с поста губернатора штата Нью-Йорк. Днем ранее сенаторы-демократы, включая спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и лидера демократического большинства в Сенате Чака Шумера призвали Куомо подать в отставку с поста губернатора штата Нью-Йорк в связи с подтвердившимися фактами сексуальных домогательств к подчиненным.

Заксобрание штата Нью-Йорк запросило документы от генерального прокурора для завершения расследования по импичменту губернатора штата Эндрю Куомо и принятия решения по его отстранению от занимаемой должности.

Во вторник генпрокурор штата Летиция Джеймс из Демократической партии заявила, что по итогам расследования было установлено, что Куомо подвергал сексуальным домогательствам нескольких девушек из числа подчиненных, а также не имеющих отношения к администрации штата. Прокуратура штата не предъявляла Куомо каких-либо обвинений.

Напомним, в декабре 2020 года бывшая подчиненная губернатора Нью-Йорка Линдси Бойлан обвинила Куомо в домогательствах. Позже на Куомо пожаловалась Шарлотта Беннетт, бывшая исполнительная помощница и советник по вопросам политики в области здравоохранения в администрации губернатора Нью-Йорка. С обвинениями в адрес Куомо выступили еще несколько женщин. По данным Associated Press, Байден рассматривал кандиатуру Куомо в числе претендентов на должность генпрокурора – министра юстиции.