Самолет упал на жилой дом в США

Одномоторный самолет врезался в жилой дом в американском городе Виктория штата Миннесота, все находившиеся на борту погибли, сообщило местное отделение телеканала Fox News со ссылкой на офис шерифа.

Инцидент произошел в 17.40 субботы (01.40 воскресенья мск). Данных о точном количестве пассажиров не приводится. В результате крушения самолета на земле никто не пострадал, передает ТАСС.

Телеканал со ссылкой на Федеральное авиационное управление США также информировал, что самолет направлялся из муниципального аэропорта Александрии (штат Виргиния) в аэропорт города Инден-Прери (штат Миннесота). Как сказал Национальный совет по безопасности на транспорте США, это был самолет модели Mooney M20. Ведется расследование случившегося.

Напомним, в конце июля легкомоторный спортивный самолет упал на частный дом в Ивано-Франковской области Украины, в результате погибли четыре человека. Еще один похожий случай произошел в мае в штате Миссисипи в США, где небольшой гражданский самолет упал на жилой дом, в результате чего погибли по меньшей мере два человека.