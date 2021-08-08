 

Самолет упал на жилой дом в США

08.08.2021, 6:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Одномоторный самолет врезался в жилой дом в американском городе Виктория штата Миннесота, все находившиеся на борту погибли, сообщило местное отделение телеканала Fox News со ссылкой на офис шерифа.

Инцидент произошел в 17.40 субботы (01.40 воскресенья мск). Данных о точном количестве пассажиров не приводится. В результате крушения самолета на земле никто не пострадал, передает ТАСС.

Телеканал со ссылкой на Федеральное авиационное управление США также информировал, что самолет направлялся из муниципального аэропорта Александрии (штат Виргиния) в аэропорт города Инден-Прери (штат Миннесота). Как сказал Национальный совет по безопасности на транспорте США, это был самолет модели Mooney M20. Ведется расследование случившегося.

Напомним, в конце июля легкомоторный спортивный самолет упал на частный дом в Ивано-Франковской области Украины, в результате погибли четыре человека. Еще один похожий случай произошел в мае в штате Миссисипи в США, где небольшой гражданский самолет упал на жилой дом, в результате чего погибли по меньшей мере два человека.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.03 / “Учись! Вот шутка так шутка! А вы, с вашим Comedy! Сказать нечего?”.Фадеев наехал на Харламова после новых шуток Гордона

13.09 / Жителей Иркутска перед ЕДГ попытались напугать фейком о росте тарифов

20.09 / “Я чувствую поддержку и обязан идти… Бл…дь, на этой машине вообще невозможно ездить!” Пальчевский по ошибке выложил в соцсеть не то обращение

03.02 / Эксперт: Ситуация c вакциной поставила Украину на колени перед Западом

28.08 / Киев выразил готовность перенести переговоры по Донбассу из Минска

13.11 / Литва раскритиковала Латвию за торговлю электроэнергией с Россией

19.07 / Марка Toyota представила гибридный хэтчбек Aqua нового поколения

20.03 / В Киеве националисты забросали офис Зеленского петардами

30.08 / Коста-Рика попросила у МВФ кредит на преодоление последствий пандемии

07.09 / Немецкая клиника Charite заявила об отсутствии новой информации о состоянии Навального

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]ail.com

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика