 

Возможное лекарство от COVID-19 обнаружено среди препаратов от ленточных червей

08.08.2021, 6:50, Разное
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Американские исследователи обнаружили перспективный новый препарат, который может оказаться очень эффективным против COVID-19. Возможное спасение планеты от коронавируса представляет собой средство для борьбы с ленточными червями.
С момента выявления на Земле первого случая заболевания COVID-19 человечество стремиться найти наиболее эффективное средство для борьбы с летальный недугом. Американские ученые, представляющие калифорнийский Институт исследований червей и медицины в Scripps Research, обнаружили новый метод лечения коронавируса. Для этого они предлагают применять препарат, предназначенный для борьбы с инвазией ленточными червями. Из него команда профессора Кима Янды намерена выделить ингредиенты для создания нового соединения с двунаправленной эффективностью против патогенна.

Новое вещество принадлежит к группе молекул салициланилидов, его разработала другая научная команда, возглавляемая профессором химии Эли Р. Каллэуэем. Препарат способен решить многие проблемы, его уже проверили в экспериментах на грызунах и живых клетках. Оказалось, он одинаково действенен и от воспалений, и от вирусов и может быть применено в виде таблеток. Салициланилиды, впервые обнаруженные в середине минувшего века, лечат преимущественно глистные инфекции у крупного рогатого скота.

Их разновидность под названием никлозамид сейчас исследуется на предмет эффективности от микробов и онкологии. Модифицированное «Соединение Янды» было проверено специалистами Sorrento Therapeutics и Медицинского отделения Техасского университета, после чего иммунолог Scripps Research Джон Тейджаро проверил усовершенствованный препарат на мышах. Новое средство, названное просто «№ 11», способно всасываться в кровоток, проникая за пределы кишечника. При этом оно не приводит к повышению токсичности, что также важно для программы лечения. В организм из нового соединения попало порядка 80% салициланилида 11, антипаразитарный препарат никлозамид в кровоток при этом попал в количестве 10% от вещества.

Источник: omskpress.ru



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