В последний день Олимпиады Украина завоевала шестое серебро

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08.08.2021, 6:06, Новости дня
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Золотую медаль завоевала Келси Митчелл из Канады, которая опередила Старикову в двух заездах на 0,061 сек. и 0,064 сек.

В полуфинале Старикова победила призерку Олимпийских игр 2012 года Лэй Вайси из Гонконга. В первом заезде, как сообщается на сайте Игр, украинка опередила соперницу на 0,04 сек., во втором – на 0,128 сек. В итоге Лэй Вайси завоевала бронзовую медаль. 

Скриншот: olympics.com

7 августа в четвертьфинале Старикова опередила немку Лею Софи Фридрих, которая, как отмечает Reuters, была одной из фавориток и претенденткой на золотую медаль. 

По состоянию на утро 8 августа в активе украинской сборной 19 медалей: одна золотая, шесть серебряных и 12 бронзовых. Как сообщается на сайте Олимпиады, она занимает 43-е место в неофициальном медальном зачете (14-е – по количеству наград). 

Хотя бы одну олимпийскую медаль завоевали 93 страны из более 200, которые участвуют в Играх. Первая тройка лидеров в медальном рейтинге остается неизменной: Китай, США и Япония. 

5 августа Старикова заняла четвертое место в соревнованиях на велотреке в дисциплине кейрин. 

Старикова родилась в 1996 году в Харькове, на Олимпиаде она представляет Львов. В 2020 году украинка стала чемпионкой Европы по велотреку. На чемпионате Европы в Болгарии она завоевала золото в дисциплине кейрин. 

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, но из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они начались 23 июля и продолжатся до 8 августа. В Олимпиаде принимает участие около 11 тыс. спортсменов.


Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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