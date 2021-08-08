Талибы заявили о захвате двух провинций в Афганистане

Радикальное движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) заявило, что под его контроль перешли провинция Нимроз на юго-западе Афганистана, а также Джаузджан на севере страны.

Представитель движения заявил, что столица Джаузджана Шиберган, где шли бои с правительственными войсками, перешла под контроль движения, передает РИА «Новости».

Местный телеканал Tolo News со ссылкой на источники сообщил, что Шиберган перешел под контроль боевиков.

По его данным, после захвата талибами в городе прекратилось вещание ряда теле- и радиостанций.

Накануне талибы захватили афганский город Зарандж на границе с Пакистаном. В тот же день Афганистан заявил о наличии доказательств поддержки талибов Пакистаном.

До этого Москва предупредила о заметном увеличении активности талибов в Афганистане и деградации ситуации в стране из-за решения НАТО задержать вывод войск из страны.