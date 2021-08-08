Российские синхронистки выиграли «золото» в командных соревнованиях на ОИ

Сборная РФ по синхронному плаванию победила в командных соревнованиях на Олимпиаде в Токио, получив в произвольной программе 98,8000 балла.

Россиянки Алла Шишкина, Светлана Ромашина, Светлана Колесниченко, Александра Пацкевич, Мария Шурочкина, Влада Чигирева, Марина Голядкина, Полина Комар, лидировавшие после технической программы, в произвольной программе получили 98,8000 балла, общая сумма – 196,0979. Второе место заняли китаянки – 193,5310. Бронзу завоевали украинки – 190,3018, передает РИА «Новости».

Сборная РФ по синхронному плаванию в Токио завоевала два золота – в дуэте и в соревнованиях групп. Перед ОИ в Токио у Светланы Ромашиной уже было пять золотых олимпийских наград, у Александры Пацкевич и Аллы Шишкиной по две, у Марии Шурочкиной, Влады Чигиревой, Светланы Колесниченко – по одной.

Всего в активе сборной РФ в Токио 18 золотых, 25 серебряных и 23 бронзовых медали.