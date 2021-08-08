 

Украина подняла МиГ-29 на перехват летевшего в Румынию «кукурузника»

08.08.2021, 6:02, Новости дня
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Истребитель МиГ-29 ВВС Украины над Карпатскими горами перехватил направлявшийся в Румынию самолет Ан-2 (неофициально называемый «кукурузником»), сообщили источники украинского издания «Думская».

Инцидент произошел 7 августа над городом Косов приграничной Ивано-Франковской области. После перехвата борт совершил вынужденную посадку на аэродроме в Коломые. Как утверждается, на борту «кукурузника» находились контрабандисты, перевозившие груз контрафактных сигарет в Румынию, передает РИА «Новости».

Ранее на Украине задумались над «локализацией» производства истребителей Су-27 и МиГ-29.



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