 

Российский борец-вольник Садулаев стал двукратным олимпийским чемпионом

08.08.2021, 5:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев принес сборной РФ 19-ю золотую медаль на Олимпийских играх в Токио и стал двукратным олимпийским чемпионом.

В финале турнира в весовой категории до 97 кг Садулаев победил чемпиона Игр-2016 в данном весе американца Кайла Снайдера, передает РИА «Новости».

Садулаев стал двукратным олимпийским чемпионом, в 2016 году он завоевал золото в весовой категории до 86 кг.

Ранее российские синхронистки выиграли «золото» в командных соревнованиях.

Сборная России, на счету которой 19 золотых, 25 серебряных и 23 бронзовые медали, занимает пятое место в медальном зачете.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.12 / Тела мужчины и пятилетнего ребенка нашли в Москве

02.07 / Политолог: Итоги голосования подтвердили весомое путинское большинство

02.07 / Экоактивисты устроили акцию протеста перед Меркель

06.11 / Ту-95МС выполнили полет над Японским морем и Тихим океаном

14.08 / Россияне спешат воспользоваться рейсами на турецкие курорты

28.05 / “Энергоатом” начал процесс против РФ о компенсации за активы в Крыму

23.07 / Таран: Интересно, какую должность получит Меркель в российских энергетических компаниях после того, как уйдет с должности канцлера?

27.06 / Das Erste – преемнику Меркель достанется тяжёлое внешнеполитическое наследие

10.11 / МИД ответил на вопрос о создании рабочей группы по урегулированию в Карабахе

12.04 / Россия и Египет отметили стабилизацию военно-политической ситуации в Ливии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика