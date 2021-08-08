Российский борец-вольник Садулаев стал двукратным олимпийским чемпионом

Борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев принес сборной РФ 19-ю золотую медаль на Олимпийских играх в Токио и стал двукратным олимпийским чемпионом.

В финале турнира в весовой категории до 97 кг Садулаев победил чемпиона Игр-2016 в данном весе американца Кайла Снайдера, передает РИА «Новости».

Садулаев стал двукратным олимпийским чемпионом, в 2016 году он завоевал золото в весовой категории до 86 кг.

Ранее российские синхронистки выиграли «золото» в командных соревнованиях.

Сборная России, на счету которой 19 золотых, 25 серебряных и 23 бронзовые медали, занимает пятое место в медальном зачете.