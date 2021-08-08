Трансляцию фильмов на русском на Украине назвали угрозой нацбезопасности

Не придерживающиеся норм украинского законодательства о трансляции русскоязычных фильмов без украинского дубляжа каналы могут создать угрозу национальной безопасности страны, сообщил языковой омбудсмен Тарас Кремень.

«Если исходить из позиции Конституционного суда Украины, то несоблюдение языкового законодательства ставит под угрозу вопрос национальной безопасности и обороны Украины», – цитирует омбудсмена «24 канал».

Трансляцию русскоязычных фильмов и сериалов на отдельных каналов он назвал систематическим нарушением законодательства.

«Можно говорить, что это угроза нацбезопасности и обороне», – подчеркнул омбудсмен.

С 16 июля на Украине запрещено транслировать на телевидении русскоязычные фильмы без украинского дубляжа, но ряд каналов не придерживаются этой нормы. Среди них «1 + 1», «Украина» и «Интер».

Ранее языковой омбудсмен Тарас Кремень предложил покинуть страну тем, кого не устраивает лично он, закон о языке или украинское государство.

В октябре 2020 года Кремень сообщал, что Украина существенно сократила количество фильмов, снятых на украинском языке. В 2019 году было снято 159 фильмов на украинском языке, что составило 30,9% от общего числа в год, в 2020 году – 34 фильма, или 11,8%.