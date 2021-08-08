Российский сегмент МКС решили подключить к ГЛОНАСС

Российский сегмент Международной космической станции (МКС) планируется оснастить навигационной аппаратурой отечественной спутниковой системы ГЛОНАСС для помощи при стыковке космических кораблей, следует из материалов, опубликованных в научном журнале Ракетно-космической корпорации «Энергия».

Подобная аппаратура используется и сейчас, но на российском сегменте стоит устройство АСН-М, которое не принимает сигналы отечественной системы ГЛОНАСС, а работает только по сигналам американской спутниковой системы GPS. В то же время на космических кораблях «Союз МС» и «Прогресс МС», которые запускают к станции, установлена аппаратура спутниковой навигации АСН-К, работающая по сигналам как отечественной ГЛОНАСС, так и американской GPS, передает РИА «Новости».

«В настоящее время для МКС ведется разработка новой аппаратуры АСН-КМ, работающей, как и АСН-К, по сигналам навигационной системы ГЛОНАСС и GPS», – говорится в журнале «Космическая техника и технологии».

Разработчики рассчитывают, что за счет использования сразу двух навигационных систем ГЛОНАСС и GPS уровень погрешности определения положения станции уменьшится, что позволит космическим кораблям лишь по сигналам спутниковой навигации, не используя другие датчики, подходить к станции на расстояние 10-20 метров и уже после этого включать лидар и оптические датчики для помощи при стыковке. Сейчас безопасная дистанция подхода кораблей к станции с использованием навигационных сигналов из-за ошибок, затенения и переотражения спутниковых сигналов элементами конструкции станции ограничена рубежом в 200-300 метров, отмечается в статье.

Напомним, в конце июля к МКС пристыковался российский многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука». После стыковки на модуле «Наука» произошло незапланированное включение двигателей, которое изменило положение Международной космической станции в пространстве. В результате пришлось включить двигатели модуля «Звезда» с целью компенсации возмещения от включившихся двигателей «Науки».

Сначала в Роскосмосе произошедшее объяснили выработкой остатков топлива. Однако позже руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщил, что двигатели «Науки» включились из-за кратковременного сбоя программного обеспечения. В свою очередь глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил о проблемах с алгоритмами системы управления. Он также допустил наличие в случившемся человеческого фактора.

В НАСА какого-либо ущерба от инцидента для МКС не зафиксировали. Там также отметили, что ситуация с модулем «Наука» не является уникальной, такое случалось ранее. В Роскосмосе ситуацию назвали штатной. Исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщил о создании комиссии для выяснения причин произошедшего. При этом Роскосмос решил не привлекать НАСА к расследованию. Газета ВЗГЛЯД разбирала самодеятельность российского модуля на орбите.