США собрались растянуть эвакуацию лояльных афганцев на годы

Эвакуация всех помогавших американским войскам за время военной кампании афганцев, по оценке администрации Соединенных Штатов, займет более двух лет, сообщила телекомпания NBC.

К началу августа из Афганистана эвакуированы порядка 700 человек, которых власти Соединенных Штатов перемещают по специальной иммиграционной программе на фоне вывода американских войск. По подсчетам телекомпании, это составляет менее 1% от общего числа афганцев, претендующих на переселение в США вместе с семьями, передает ТАСС.

При нынешнем темпе эвакуация всех рассчитывающих на перемещение в США и третьи страны афганских переводчиков с семьями может занять свыше двух лет, информирует телекомпания. При этом операция по переселению даже первой партии афганцев численностью около 4 тыс. человек займет, как ожидается, порядка двух месяцев и завершится уже после полного вывода американских войск из Афганистана.

В июле Пентагон пообещал эвакуировать помогавших американцам афганцев. По данным американских СМИ, иммиграционные визы в США надеются получить около 18 тыс. помогавших американским войскам афганцев и еще порядка 53 тыс. членов их семей. Американские законодатели призывают администрацию президента США Джо Байдена отправить этих людей на принадлежащий Соединенным Штатам тихоокеанский остров Гуам.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане. Он также указал на стремительную деградацию ситуации в республике. Лавров заявил, что американские военные спешно уходят из Афганистана, побросав огромное количество техники. Москва призвала страны ОДКБ и Узбекистан к инвентаризации возможностей на фоне обострения ситуации в Афганистане, особенно на севере страны, где в том числе активизируются боевики запрещенной в РФ террористической группировки ИГ.

Напомним, в Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города на фоне вывода американских войск из страны. При этом президент США Джо Байден призвал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама. Эксперт в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «В такой ситуации с развернутыми знаменами с поля боя не уходят». Сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру.

Ранее запрещенное в РФ террористическое движение «Талибан» потребовало вывести американские войска из Афганистана. При этом президент Афганистана Ашраф Гани не исключил начала в стране гражданской войны после ухода американских войск. В Сенате США предсказали захват Афганистана запрещенным в РФ террористическим движением «Талибан». Однако Кабул не стал просить Вашингтон задержать вывод американских войск.