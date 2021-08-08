Мнение: Ответ Антона Раевского украинским СМИ

Бывший ополченец Антон Раевский просит опубликовать его открытое письмо, где он излагает свою версию на тему фотографии с Гитлером и своем участии в событиях в Одессе и на Донбассе, по поводу чего материалы в СМИ гуляют еще с 2014-го года. Само собой, политические и идеологические взгляды Раевского мне прямо скажем не близки от слова совсем, но раз человек хочет публично объясниться, то почему бы и не…

Письмо привожу как есть без сокращений и купюр

Уважаемый, Борис Александрович!

Пишет вам бывший участник одесского антимайдана и участник боевых действий на Донбассе на стороне непризнанных РФ республик ДНР и ЛНР против Украины.

Прошу Вас, как известного блогера и журналиста, опубликовать в Вашем Живом Журнале мой ответ украинским СМИ.

Заранее спасибо Вам!

Специально для СМИ

24 марта этого года я подал заявление о вступлении в ЛДПР. Спустя некоторое время мою кандидатуру в члены партии рассмотрели на собрании орловского отделения ЛДПР и после утвердили в центральном штабе ЛДПР. 23 июля я подал документы в территориальную избирательную комиссию по Орловскому муниципальному округу и вскоре был утвержден в качестве кандидата в депутаты от политической партии ЛДПР.

Первым российским СМИ опубликовавшим новость о моем баллотировании в депутаты стало орловское интернет-издание "Орловские новости". Из украинских СМИ первым опубликовал эту новость известный журналист и блогер Денис Казанский. Вслед за ними эту новость подхватили другие средства массовой информации.

Единственное СМИ, которое обратилось ко мне, чтобы задать вопросы были "Орловские новости", но я отказался отвечать на их вопросы по телефону, указав, что отвечу только в письменной форме. Главного редактора "Орловских новостей" не устроило мое предложение, диалог не состоялся. "Орловские новости" опубликовали статью про меня, как посчитали нужным. Именно эта статья стала наиболее частым первоисточником в СМИ.

Что касается других СМИ, то никто более не связывался со мной, хотя я публично на своей странице в социальной сети в ВКонтакте написал, что готов ответить на все вопросы любых СМИ в письменной форме. Данное предложение остаётся в силе.

Вот уже восьмой год с момента моего участия в событиях на Украине украинские СМИ продолжают утверждать, что я являюсь "сторонником Адольфа Гитлера", "гитлерист", "нацист","неонацист" и "русский фашист", ссылаясь на мои татуировки с изображениями Адольфа Гитлера на плече и символа Третьего Рейха на груди.

Украинские СМИ со ссылкой на пресс-службу СБУ утверждают, что я якобы по заданию спецслужб России пытался создать диверсионно-подрывную группу из числа жителей Одесской области для дестабилизации общественно-политической ситуации в регионе, а также имел при себе некие материалы свидетельствующие о разжигании межнациональной розни и содержащие публичные призывы к физическому уничтожению украинцев и евреев, проживающих в Одессе и области.

Также украинские СМИ сообщают, что я готовил покушение на лидера одесского "Правого Сектора" (организация является экстремистской и ее деятельность запрещена в РФ, прим. ) Сергея Стерненко. Был задержан СБУ и выслан из страны.

Про мое участие в боевых действиях на стороне непризнанных РФ республик ДНР и ЛНР против Украины украинские СМИ писали не раз.

На уровне Министерства юстиции Украины украинский общественно-политический деятель и юрист Юрий Шулипа утверждает, что я проходил спец.подготовку на подмосковной базе ФСБ, где тренируется "Вымпел", перед тем как меня закинули на Украину для выполнения поставленных задач, среди которых была ликвидация Сергея Стерненко.

И вот теперь ряд украинских СМИ утверждают, что я баллотируюсь, внимание, в Государственную Думу РФ от партии ЛДПР, что дескать власти РФ таким образом меня "благодарят" за мое участие в событиях на Украине и специально продвигают в политики.

Какая информация из украинских СМИ соответствует действительности, а какая является ложью?

Итак, по порядку. Ещё за несколько лет до государственного переворота на Украине я позиционировал себя, как русский националист, православного вероисповедания (мирянин РПЦ МП, прим.) и сторонник монархической формы правления. Русских националистов подобных религиозных и идеологических взглядов принято называть черносотенцами. Основной деятельностью в Санкт-Петербурге для меня была борьба с деструктивной деятельностью псевдоправославной структуры под названием "Российская Православная Автономная Церковь"(РПАЦ). Помимо этого я распространял различные печатные издания православного и патриотического содержания, занимался расклейкой стикеров с патриотическими призывами, участвовал в крёстных ходах и молитвенных стояниях в честь Святых Царственных Страстотерпцев, а также участвовал в анти-ЛГБТ акциях.

События на Украине не могли не привлечь моего внимания: угрозы и попытки захвата Киево-Печерской лавры раскольниками, запрет русского языка, как второго государственного языка, разгул бандеровщины… способствовали однозначному принятию решения ехать на Украину, чтобы отстаивать интересы русских людей.

В социальной сети ВКонтакте я нашел группу под названием "Одесская Дружина", которая использовала в качестве символики своей организации имперский флаг. Связался с одним из лидеров "Одесской Дружины" Сергеем Долженковым и обсудил с ним некоторые вопросы. В начале 20-ых чисел марта 2014-го года я прибыл в Одессу, сумев избежать высадки с поезда на границе Украины. В Одессе я стал членом боевого крыла "Одесской Дружины". Я проживал в палаточном лагере "Одесской Дружины" на Куликовом поле, нес службу по охране лагеря, участвовал в регулярных тренировках, проводимых бывшим военнослужащим ВВ МВД Украины. Мы готовились к уличным столкновениям со сторонниками Украины. Также мы координировали свои действия с боевым крылом "Народной Дружины" Антона Давидченко, неся совместную службу по охране палаточного лагеря одесского антимайдана на Куликовом поле. Во время митингов на Куликовом поле и во время массовых шествий мы обеспечивали охрану лидеров одесского антимайдана и в целом несли службу по охране общественного порядка от возможных провокаций и нападений украинских неонацистов – бандеровцев, в первую очередь из "Правого Сектора" (организация является экстремистской и запрещена в РФ, прим.).

После размещения мною на своей странице в социальной сети ВКонтакте фотографий со своим изображением в Одессе и на стороне общественного движения антимайдан, украинские СМИ тут же начали массово распространять эту новость. Последовали облавы на Куликовом поле под предлогом паспортного контроля. Искали граждан РФ. Но сотрудники одесской милиции не обнаружили ни одного гражданина РФ на Куликовом поле, так как руководитель боевого крыла "Одесской Дружины" Сергей Долженков был предупрежден о проверке. Касательно меня, то будучи засвеченным, мне Сергей Долженков предложил переехать в Херсон или Николаев, где я должен был пополнить ряды местного антимайдана. Приоритетными задачами для меня там должны были стать, со слов Сергея Долженкова, наблюдение за передвижением воинских колонн ВСУ и мониторинг наличия блокпостов на дорогах. Впрочем, не только это ставилось мне в задачи. Я отказался от предложенных вариантов и предложил свой вариант эскалации конфликта в Одессе между противоборствующими силами. Тогда ещё не пролилась первая кровь и не было ни одной жертвы конфликта. Сторонники Украины и России накапливали силы и не решались перейти точку невозрата. Моим предложением, озвученным Сергею Долженкову и другим видным представителям "Одесской Дружины" было – физическая ликвидация лидера одесского "Правого Сектора" (организация является экстремистской и запрещена в РФ, прим.) Сергея Стерненко. Все сразу отказались от этого, а Сергей Долженков, в том числе, сослался на слова лидера "Одесской Дружины" Дмитрия Одинова (настоящая фамилия Майданник, прим.), который был с рабочим визитом вместе с другими лидерами одесского антимайдана у руководителя Крыма Сергея Аксенова, который запретил любые силовые акции и настаивал на исключительно мирной, в рамках закона, деятельности. Чем это закончилось 2 мая все уже знают. Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) спустя годы признался, что он с Аксеновым в частности занимались вопросами одесского антимайдана, но в конце апреля 2014-го данное направление было свёрнуто. От представителя "Одесской Дружины" Дениса Яцюка мне стало известно, что в конце апреля прекратилось финансирование. Лидеры одесского антимайдана спешно покинули территорию Украины, за малым исключением. Одесский антимайдан был расстрелян, сожжён заживо и добит…

В "Одесской Дружине" знали о моих татуировках и идеологических взглядах. Никого это не смущало, так как костяк "Одесской Дружины" был из русских националистов Одессы, например, неоязыческая организация "Славянское единство", лидером которой был Дмитрий Одинов (Майданник).

Вернувшись беспрепятственно в Санкт-Петербург из Одессы, я дал интервью одесскому интернет-изданию, где подробно ответил на ряд вопросов о своем пребывании в Одессе. Настоятельно рекомендую ознакомиться с этой статьей под названием "Раевский: "Мои нацистские татуировки не помешали найти общий язык с бойцами "Одесской дружины", вот ссылка https://vesti.ua/odessa/45090-anton-raevskij-moi-nacistskie-tatuirovki-ne-pomeshali-najti-obwij-jazyk-s-bojcami-odesskoj-druzhiny

Никаких материалов с призывами уничтожать украинцев и евреев ни у меня, ни у других членов боевого крыла "Одесской Дружины" не было. Никого я не тренировал в Одессе и не готовил ни какой диверсионной группы. Я был рядовым членом боевого крыла "Одесской Дружины". Заявление СБУ, что я прибыл в Одессу по заданию российских спецслужб является влажной фантазией украинских чекистов, чтобы хоть как-то оправдать свои проколы: 1. когда я смог обмануть украинских пограничников, отыграв на отлично свою легенду в образе православного паломника, вьежая на Украину; 2. затем, находясь в Одессе и активно участвуя в составе боевого крыла "Одесской Дружины", где среди прочего готовил покушение на лидера местного "Правого Сектора" (организация является экстремистской и запрещена в РФ, прим.) Сергея Стерненко; 3. и потом беспрепятственно покинув Украину на поезде Одесса-Санкт-Петербург.

К слову, сам Сергей Стерненко потом неоднократно писал и говорил на видео, что не доволен работой СБУ, которая фактически проворонила под своим носом "агента ФСБ".Пользуясь случаем, передаю привет доблестным сотрудникам СБУ. Ваш профессионализм ещё пригодится))

Далее. Касательно моего участия в боевых действиях на стороне непризнанных РФ республик ДНР и ЛНР украинские СМИ достаточно верно передают информацию, ссылаясь на мои же слова в различных интервью и публикациях в Интернете за моим именем, но только в одном украинские СМИ продолжают упорствовать – называя меня "неонацистом". Главным доводом для них так утверждать является размещенная мною фотография в социальной сети в ВКонтакте, на моей странице, в июле 2014-го года, где я изображён с голым торсом и автоматом в руках. Кроме этой фотографии украинские СМИ любят приводить и другие из более ранних лет моей жизни. Украинские СМИ пытаются слепить из меня образ врага. Украинская пропаганда использует все приемы, дабы оправдать политику геноцида русских людей не только на территории Донбасса, где русские физически массово уничтожаются, но и на других территориях подконтрольных Киеву, ведя политику тотальной украинизации русского населения. Не имея возможности скрыть разгул откровенного украинского нацизма – бандеровщины на Украине, где тысячи и десятки тысяч выходят на марши украинских неонацистов с портретами Степана Бандеры и Романа Шухевича, где лозунги "Москалей на ножи" переплетаются с преклонением перед "героями" УПА (организация является экстремистской и запрещена в РФ, прим.)… образ врага просто необходим, дабы оправдать террор на государственном уровне против русских.

Отдельно стоит сказать и о тех российских СМИ, которые преимущественно являются печатными изданиями общественно-политических организаций, придерживающихся коммунистической идеологии и которые ратуют за "СССР2". Эти, товарищи, которые нам, русским националистам, вовсе не товарищи, не уступают украинским СМИ в разбрызгивании слюной, навешивании ярлыков на всех русских националистов, которые принимали участие в боевых действиях на стороне непризнанных РФ республик ДНР и ЛНР против Украины. Наиболее яркими представителями данного проекта "СССР2" являются адепты организации "Суть времени" Сергея Кургиняна, которая имеет все признаки тоталитарной деструктивной секты. Адепты "Суть времени" утверждают, что я дескать дал украинской пропаганде все возможности заявлять, что против Украины воюют "русские фашисты". Но на самом деле не это волнует кургинянцев и иже с ними, прочими красными, а то, что наличие русских националистов в рядах Народного Ополчения Донбасса, а позже в Корпусах Народной милиции ДНР и ЛНР, не даёт право красным утверждать, что только они принимали участие в боевых действиях против Украины и отстаивали интересы населения Донбасса. Более того необольшевики не являются сторонниками Новороссии, как русского национального государств, за что воевали русские националисты.

Я убежден, что своим непопулярным поступком, обнародовав свою знаменитую фотографию с голым торсом и с автоматом в руках, а также не скрывая, что являюсь русским националистом, смог помочь сделать правельный выбор для тех правых, которые в итоге поддержали русскую национально-освободительную борьбу на Донбассе и не пополнили ряды украинских неонацистских карательных батальонов.

Мой поступок до сих пор вызывает роптание, массу недовольных и, скорей всего, не скоро будет понят в правильном значении.

Участвуя в боевых действиях на Донбассе, я перебил сначала татуировку с изображением Адольфа Гитлера, а уже вернувшись с войны, перебил татуировку с изображением символа нацистской Германии. Помимо этого я публично в одном из интервью признался, что открещиваюсь от идеологии национал-социализма, хотя на тот момент уже давно не был сторонником нацизма. На Донбассе вчерашним шахтёрам, трактористам, и тем более ранее судимым было трудно объяснить, что такое черносотенство и зачем важна борьба за Православную веру, поэтому мне порой приходилось говорить на их языке, называя себя хорошим фашистом, так как русский фашист должен воевать за русских людей, а не за украинских неонацистов-бандеровцев. Это было примитивно, но работало.

Перестал ли я быть русским националистом, открестившись от идеологии национал-социализма? Нет, конечно! Скажу больше, это идеология национал-социализма ничего общего не имеет с подлинным русским национализмом, суть которого крылатый клич черносотенцев : – "За Веру, Царя и Отечество!", а также фраза : – "Православие.Самодержавие.Народность".

Были ли у меня ошибки? Терзали ли меня сомнения? Проявлял ли я слабость, когда говорил, что разочаровался на этой войне? Да, были. И я это открыто признаю. Действительно я был потрясен увиденным во второй половине 2015-го года на Донбассе. Это разительно отличалось от 2014-го года. Прежние,во многом наивные,идеалистические взгляды и стремления сменились отчаянием и унынием.Возвращение домой,в Орел,в конце декабря 2015-го года,стало новым для меня испытанием. Удар ножом в спину от РОВС Игоря Иванова,который поспешил избавиться от меня, обвинения ближайшим соратником Игоря Стрелкова (Гиркина) Михаилом Полынковым в убийствах российских добровольцев и похищении крупной суммы денег некого подразделения, обвинения в работе на СБУ…были не менее болезненными ударами, чем удары ногами пьяного быдла в форме военнослужащих Народной милиции ЛНР… Прошли годы и я смог пережить тот период отчаяния. Нет, ничего не потеряно! Борьба продолжается!

Информация содержащаяся в ряде украинских СМИ,что я баллотируюсь в депутаты Государственной Думы РФ от партии ЛДПР,мягко говоря,не соответствуют действительности.

Вся моя "спец.подготовка на базе ФСБ" это срочная служба в ВВ МВД РФ, в 21-ой отдельной бригаде оперативного назначения, она же легендарная Софринская бригада. Участие в контртеррористической операции в Чеченской республике в течение года. Учеба в 321 военной школе прапорщиков в Ленинградской области, где готовили тыловиков. По распределению штаба Московского округа Министерства обороны, направление в Кантемировскую танковую дивизию для дальнейшего прохождения воинской службы, где я должен был принять должность старшины ремонтной роты в одном из полков и последующее скорое медицинское заключение о не годности к строевой службе по состоянию здоровья.Дорога в силовые структуры РФ для меня закрыта.

Я берегу военную форму. На кителе лейтенантские погоны и шевроны 7 мотострелковой бригады ЛНР. Медаль "За оборону Славянска" украшает китель. Не хватает только полоски с обозначением лёгкого ранения.

Решение вступить в партию ЛДПР под руководством Владимира Вольфовича Жириновского связанно с тем, что эта партия всегда и последовательно поддерживала русских людей,в том числе русских людей Донбасса.

(с) Антон Раевский.

Выводы насчет все этого предоставляю делать читателям.

Отмечу лишь, что красные ополченцы воевали за создание подлинно народных республик без олигархов и на принципах социальной справедливости, к чему призывал тот же Мозговой, чем и объяснялось, что многие левые ехали воевать именно к нему в "Призрак" (и где существовал коммунистический отряд), что впрочем не мешало им соседствовать в ополчении ЛНР с ДШРГ "Русич" воевашей у Беднова, где воевал тот же Мильчаков.

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