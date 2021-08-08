 

Тихановская объяснила свое видение ситуации с легкоатлеткой Тимановской

08.08.2021, 3:54, Новости дня
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Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская попала под «репрессивную машину» руководства Белоруссии, сообщила бывшая кандидат в президенты страны Светлана Тихановская

«Даже такие люди, как Кристина, которые не принадлежат к оппозиции, которые считают, что политика и спорт существуют отдельно друг от друга, больше не в безопасности. Что сделала Кристина? Она высказывала свое мнение – правду – о том, почему она должна внезапно принять участие в эстафете, к которой она не была готова. Режим немедленно запустил свою репрессивную машину», – сообщила Тихановская в интервью Spiegel, передает РИА «Новости».

По ее словам, «режим» теперь может «поразить любого», даже тех, кто не встает на сторону оппозиции.

Напомним, дисциплинарная комиссия МОК начала работу по делу белорусской легкоатлетки. До этого сообщалось, что ее якобы насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики спортивного руководства.

Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. После вмешательства МОК Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте». 4 августа она прибыла в Польшу.



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