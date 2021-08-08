 

Чехия допустила введение санкций ЕС против Белоруссии из-за мигрантов

08.08.2021, 3:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Против властей Белоруссии могут быть введены санкции Евросоюза за создание критической ситуации с нелегальными мигрантами на границе с Литвой и причастность к истории с легкоатлеткой Кристиной Тимановской, сообщил министр иностранных дел республики Якуб Кулганек.

«Белорусский [политический] режим должен был бы ощутить [негативные последствия] санкций [ЕС]. Они должны быть направлены против режима, а не [против обычных] людей. Сейчас ведется дискуссия о пятом пакете санкций. Я могу себе представить ужесточение экономических ограничений, а также их распространение на других представителей белорусского режима», – приводит слова дипломата ТАСС.

Санкции ЕС, по словам Кулганека, могли бы быть введены против представителей белорусских властей, ответственных за создание критической ситуации с нелегальными беженцами на литовско-белорусской границе и причастных к истории с легкоатлеткой Кристиной Тимановской. Между тем с осторожностью следует относиться к предложениям ограничить выдачу виз в страны Евросоюза рядовым гражданам Белоруссии, сказал глава чешского МИД.

Накануне президент Литвы Гитанас Науседа усомнился в возможности улучшения отношений с Белоруссией из-за «агрессивного поведения» Минска. В субботу власти Литвы решили выдавать нелегальным мигрантам мотивационную выплату в размере 300 евро за возвращение на родину. В пятницу Евросоюз созвал на 18 августа экстренную встречу министров внутренних дел сообщества для обсуждения миграционного кризиса на границе белорусско-литовской границы, а также в Средиземном море.  В четверг ЕС вызвал представителя Белоруссии из-за ситуации с мигрантами на границе с Литвой.

В среду на границе с Литвой белорусские пограничники обнаружили пятерых граждан Ирака, которые были выдворены литовской стороной, у них зафиксированы внешние признаки применения насилия с использованием огнестрельного оружия и следы укусов собак. Один из мигрантов скончался. В Литве историю с погибшим мигрантом назвали провокацией Минска.

В конце июля число задержанных в Литве мигрантов из Ирака, Конго, Камеруна, Гвинеи, Ирана, Сирии и Афганистана превысило 2,6 тыс. человек. 2 июля власти Литвы объявили в республике режим чрезвычайной ситуации в связи с миграционным кризисом. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, поможет ли возведение стены на границе с Белоруссией остановить поток беженцев и почему стонет от «гибридной агрессии» Александра Лукашенко.

Напомним также, в субботу бывшая кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская попала под «репрессивную машину» руководства республики. Тимановскую якобы насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики спортивного руководства Белоруссии. По делу белорусской легкоатлетки начала работу дисциплинарная комиссия МОК, а двух белорусских тренеров лишили аккредитации на ОИ. Сама Тимановская 4 августа прибыла в Польшу.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.02 / “Бавария” стала новым клубным чемпионом мира по футболу

25.05 / Вениславский о неявках Тупицкого в суд: Чувствует, что перспективы неблагоприятные

23.10 / Военный атташе Германии вызван в Минобороны России

06.12 / МИД РФ назвал подписание «Акта Родченкова» следствием привычки США доминировать

19.07 / В новом рейтинге WTA Свитолина сохранила позицию в топе, Калинина поднялась на рекордное для себя место

16.08 / На трассе Киев-Чоп перевернулся грузовик, полностью заблокировав движение

20.09 / В России назвали спекуляциями заявление США о возвращении Совбезом ООН антииранских санкций

09.11 / В штабе Трампа опровергли сообщения о Меланье и зяте президента США

23.07 / Индия решила приобрести палубные истребители МиГ-29К/КУБ

18.06 / Бывший врач Белого дома призвал Байдена пройти тест на когнитивные расстройства

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика