Чехия допустила введение санкций ЕС против Белоруссии из-за мигрантов

Против властей Белоруссии могут быть введены санкции Евросоюза за создание критической ситуации с нелегальными мигрантами на границе с Литвой и причастность к истории с легкоатлеткой Кристиной Тимановской, сообщил министр иностранных дел республики Якуб Кулганек.

«Белорусский [политический] режим должен был бы ощутить [негативные последствия] санкций [ЕС]. Они должны быть направлены против режима, а не [против обычных] людей. Сейчас ведется дискуссия о пятом пакете санкций. Я могу себе представить ужесточение экономических ограничений, а также их распространение на других представителей белорусского режима», – приводит слова дипломата ТАСС.

Санкции ЕС, по словам Кулганека, могли бы быть введены против представителей белорусских властей, ответственных за создание критической ситуации с нелегальными беженцами на литовско-белорусской границе и причастных к истории с легкоатлеткой Кристиной Тимановской. Между тем с осторожностью следует относиться к предложениям ограничить выдачу виз в страны Евросоюза рядовым гражданам Белоруссии, сказал глава чешского МИД.

Накануне президент Литвы Гитанас Науседа усомнился в возможности улучшения отношений с Белоруссией из-за «агрессивного поведения» Минска. В субботу власти Литвы решили выдавать нелегальным мигрантам мотивационную выплату в размере 300 евро за возвращение на родину. В пятницу Евросоюз созвал на 18 августа экстренную встречу министров внутренних дел сообщества для обсуждения миграционного кризиса на границе белорусско-литовской границы, а также в Средиземном море. В четверг ЕС вызвал представителя Белоруссии из-за ситуации с мигрантами на границе с Литвой.

В среду на границе с Литвой белорусские пограничники обнаружили пятерых граждан Ирака, которые были выдворены литовской стороной, у них зафиксированы внешние признаки применения насилия с использованием огнестрельного оружия и следы укусов собак. Один из мигрантов скончался. В Литве историю с погибшим мигрантом назвали провокацией Минска.

В конце июля число задержанных в Литве мигрантов из Ирака, Конго, Камеруна, Гвинеи, Ирана, Сирии и Афганистана превысило 2,6 тыс. человек. 2 июля власти Литвы объявили в республике режим чрезвычайной ситуации в связи с миграционным кризисом. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, поможет ли возведение стены на границе с Белоруссией остановить поток беженцев и почему стонет от «гибридной агрессии» Александра Лукашенко.

Напомним также, в субботу бывшая кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская попала под «репрессивную машину» руководства республики. Тимановскую якобы насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики спортивного руководства Белоруссии. По делу белорусской легкоатлетки начала работу дисциплинарная комиссия МОК, а двух белорусских тренеров лишили аккредитации на ОИ. Сама Тимановская 4 августа прибыла в Польшу.