Мнение: Упыри в пионерлагере

Еще один обзор на сериал "Пищеблок" про советских вампиров в советских же пионерлагерях, которыми конечно же заправляют кровавые чекистские упыри.

Меня хватило только на одну серию. Потом бросил.

PS. Относительно вопросов про другие фильмы.

1. "Красный призрак" посмотрел. Такой себе закос под Тарантино с его "Бесславными ублюдками", но кино строго на один раз, развлекаловка в антураже Великой Отечественной Войны. Точно лучше "Зои", тем более что данное кино без особой претензии и навязчивой рекламы из каждого утюга. Посмотреть разок можно. Но если не посмотреть, то на деле не очень то много потеряете. С другой стороны, видали мы и куда как более чудесные творения, после которых хочется помыть монитор.

2. "Мейер Лански". Новый фильм Скорцезе про еврейского бандюгана, который помимо различных бандитских дел, помогал ЦРУ (тогда УСС) бороться сначала с нацистами-шпионами во время второй мировой войны, потом с коммунистами в Латинской Америке и сионистам в Палестине. Но на старости лет евреи своего соплеменника прокинули и не дали ему гражданство, чтобы гангстер мог помереть в Израиле. Видимо предлагается бандюгана пожалеть, мол "не мы такие, жизнь такая". Так что посыл кино строго мимо. Ну а снято все размеренно и обстоятельно, как это бывает у Скорцезе. Кино прямо скажем на любителя.

3. "Прилив". Унылая феминистическая нудятина в фантастической упаковке на тему попыток цивилизации выжить после катастрофы на Земле, куда отправляют экспедицию с другой планеты и выясняют, что всем заправляет белая цисгендарная мразь, которой помогает такие же неуважающие сильных и независимых женщин персонажи. Но если их всех убить, то человечество приблизится к спасению. В общем, тяжелая, но дешевая отрыжка какой-то там по счету волны феминизма.

4. "Бегущая в лабиринте". Опять же дешевая попытка снять вариацию "Куба". Женщина с "сложной судьбой" ползает по небольшим комнатам с ловушками, находит странные тела, за ней потом начинает ползать некто или нечто. А потом выясняется, что это ее тела, а сама они приползла на другую планету. Никто ничего объяснять и близко не собирается. Интересно где-то минут 10-15 в начале, а затем неодолимое уныние накатывает и поглощает все задумки авторов.

5. "Майор Гром". Отечественный кинокомикс снятый в американской стилистике с "российским антуражем". Не являюсь фанатом комиксов как отечественных, так и американских, так что фильм для меня сразу мимо, правда нельзя не отметить, что по сравнению с "Защитниками" Андреасяна с точки зрения качества съемки и визуала есть явный прогресс. Сюжет же прямо скажем звезд с неба не хватает. Но кому-то это наверное нравится.

В целом, с хорошими фильма сейчас не очень хорошо. Сказать, что вот посмотрел кино, и оно понравилось и запомнилось – даже и не вспомню, когда такое последний раз было. В этом году есть скромные надежды на "Дюну" (при всем скепсисе относительно Вильнева), может быть с "Литвяк" что-то путное получится, "Последняя дуэль" Ридли Скотта вызывает определенный интерес. Ну и там еще "Матрица" новая будет, ее конечно почти все посмотрят, но в нее вот совсем не верится, учитывая творческую кривую бывших братьев Вачовски.

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