Путин направил поздравления победившим на ОИ российским синхронисткам

С победой на Олимпиаде в Токио российских синхронисток поздравил президент Владимир Путин, он подчеркнул, что это – заслуженная награда за талант и мастерство.

«Сердечно поздравляю вас с победой. Вы блестяще продолжили замечательные традиции отечественной школы синхронного плавания, выступили поистине триумфально, не оставили своим соперницам ни единого шанса на успех. Завоеванное вами олимпийское «золото» – большая, заслуженная награда за ваш талант, мастерство, за радость и красоту, которые вы щедро дарите многочисленным почитателям вашего динамичного, зрелищного вида спорта», – цитирует телеграмму президента в адрес спортсменок сайт Кремля.

Отдельно глава государства поздравил Светлану Ромашину, которая стала семикратной олимпийской чемпионкой. «Это – уникальное, непревзойденное достижение в мировом синхронном плавании», – подчеркнул Путин.

Напомним, сборная РФ по синхронному плаванию победила в командных соревнованиях на Олимпиаде в Токио, получив в произвольной программе 98,8000 балла.