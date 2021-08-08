Ирак заявил об эвакуации своих граждан из Белоруссии

Посольство Ирака в РФ организует 10 августа эвакуационный рейс для граждан страны, застрявших в Белоруссии, сообщил посол арабской республики в Москве Абдель Рахман аль-Хасани.

«Посольство Республики Ирак в РФ объявляет, что компания «Иракские авиалинии» организует 10 августа эвакуационный рейс для иракских граждан, застрявших в Беларуси во вторник», – цитирует главу иракской дипмиссии РИА «Новости».

Представитель МИД Ирака Ахмад ас-Саххаф сообщил в среду, что посольство страны в Москве внимательно следит за развитием ситуации вокруг убийства гражданина Ирака на границе Белоруссии и Литвы, и призывает иракцев не становиться жертвами сетей нелегальной миграции.

Евросоюз назначил на 18 августа экстренную встречу министров внутренних дел 27 стран сообщества для обсуждения миграционного кризиса на границе белорусско-литовской границы, а также в Средиземном море.

Еврокомиссия приветствовала решение иракской авиакомпании Iraqi Airways о приостановке до 15 августа полетов в Белоруссию, которые, как полагают в Брюсселе, используются для переброски мигрантов с Ближнего Востока через Белоруссию в Литву.

Ранее ЕС вызвал представителя Белоруссии из-за ситуации с мигрантами на границе с Литвой.

Белоруссия 28 июня отозвала своего постоянного представителя в Европейском союзе Александра Михневича, рекомендовала Брюсселю сделать то же самое и ввела запрет на въезд в республику для должностных лиц ЕС, причастных к выработке недавно введенных санкций против Минска.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правоохранителям усилить работу по охране государственной границы республики и предотвращению фактов ее нарушения.

В среду на границе с Литвой белорусские пограничники обнаружили пятерых граждан Ирака, которые были выдворены литовской стороной, у них зафиксированы внешние признаки применения насилия с использованием огнестрельного оружия и следы укусов собак. Один из мигрантов скончался. Однако Минобороны Литвы назвало историю с погибшим мигрантом провокацией Минска.

Напомним, в конце июля число задержанных в Литве мигрантов из Ирака, Конго, Камеруна, Гвинеи, Ирана, Сирии и Афганистана превысило 2,6 тыс. человек. 2 июля власти Литвы объявили в республике режим чрезвычайной ситуации в связи с миграционным кризисом. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, поможет ли возведение стены на границе с Белоруссией остановить поток беженцев и почему стонет от «гибридной агрессии» Александра Лукашенко.