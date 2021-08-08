Зеленского обвинили в обмане жителей Украины

Президент Украины Владимир Зеленский обманул жителей юго-восточных и центральных регионов страны, проголосовавших за него на выборах, выразил уверенность экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев.

«Самое печальное то, что Зеленский пришел, на самом деле, во власть, обманув юго-восток и центр», – приводит слова Мураева РИА «Новости».

Как отметил бывший парламентарий, Западная Украина, на идеологии которой во власть пришел Петр Порошенко и куда сейчас «мигрирует» Зеленский, проголосовала именно за его предшественника.

«То есть Зеленский обманул всех, очень качественно, не знаю, сделал ли он это самостоятельно или ему помогли его технологи, удачно снятый фильм (сериал) «Слуга народа», наше доверие, наше нежелание, чтобы Порошенко пролонгировался во власти и вел страну тем же курсом», – сообщил Мураев в эфире телеканала «Наш».

Он добавил, что за последние два года Украина прошла огромное количество точек невозврата в экономике, демографии, а также в возможностях выстраивать отношения с миром. «Очень сложно будет следующей власти восстановить статус-кво, вернуть доверие мира, собственных граждан, похоронить эту линию разлома и конфликта и восстановить тот потенциал, который просто на глазах тает», – заключил он.

Ранее Зеленский заявил, что Донбасс «никогда не будет русской территорией», а тем, кто любит Россию, предложил «искать себе место в России». В ДНР слова Зеленского о Донбассе назвали чушью. В Раде раскритиковали Зеленского, назвав призыв к жителям Донбасса очень плохим сигналом. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Зеленский вместо объединения Украины добивает страну, проводя политику национализма.

Напомним также, 30 июня президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что считает русский и украинский народы единым целым. Ранее глава государства сравнил украинский законопроект о «коренных народах» с практикой нацистской Германии.

Вопреки этому 1 июля Верховная рада окончательно приняла закон о «коренных народах Украины», в перечень которых не включены русские. При этом в тексте закона отдельно прописаны как коренные народы те, что сформировались на территории Крыма: крымские татары, караимы и крымчаки. Глава ДНР Денис Пушилин раскритиковал закон, подчеркнув, что «оставшаяся часть Украины продолжает двигаться дальше к еще большему разделению».

Госдума приняла постановление с осуждением инициативы президента Украины Владимира Зеленского по исключению русского и других народов из числа коренных народов Украины. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала украинский закон «О коренных народах Украины» «циничным неприкрытым нацизмом».