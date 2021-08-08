Мнение: О сбывающемся советском анекдоте

Когда-то эта сценка у газетного киоска была очень популярной:

— «Правда» есть?

— «Правды больше нет

— А «Советская Россия?

— Кончилась.

— А «Социалистическая Индустрия» ?

— Продали

— Так что же для нас осталось?

— Только «Труд» за три копейки.

К чему это вспоминать сейчас? А вот…

В России необходимо увеличить продолжительность рабочей недели ради восстановления экономики. Это заявил Ura.ru первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев. По его мнению, идея сократить рабочую неделю до четырех дней, вброшенная в информационное пространство от лица зампреда СовБеза Дмитрия Медведева, не имеет под собой никаких оснований.

«Нам не о четырёхдневной рабочей неделе надо думать, а о продлёнке. О том, чтобы и в субботу, и в воскресенье работать, но вытащить страну из разрухи», – сказал депутат, добавив, что «страна разваливается на части, а мы думаем, как не работать совсем».

Уменьшение числа рабочих дней, по словам Арефьева, сделает российскую продукцию неконкурентоспособной.

«Если человек не работает, то прибавочной стоимости нет, и, естественно, зарплаты тоже нет. Каким образом это можно сделать? За счет увеличения себестоимости? Можно увеличить себестоимость, но тогда наша продукция будет не востребована», – сказал планирующий переизбраться депутат.

Всё-то наши избранники по партийным спискам о народе радеют да за Россию болеют. Прямо на износ…

7-дневная рабочая неделя без выходных дней (56 часов в неделю) сблизит общую трудовую нагрузку на российских граждан с показателям Великой отечественной войны. С 1940 года в стране действовала 6-дневка с 8-часовым рабочим днём, который указом о мерах на период военного времени мог быть увеличен на 1-3 часа в день. Это давало в общей сложности 54-66 часов рабочего времени в неделю. Почти такие же показатели были царской России конца XIX века – 6 рабочих дней в неделю по 11,5 часов (69 часов в неделю).

И ведь запросто депутаты примут такие законы, подтверждая тем самым, что всё новое – хорошо забытое старое. Но тогда уже не надо останавливаться на полпути. Вполне логичен и следующий шаг…

Кого возрождать будем – генералиссимуса или императора?

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