«Наше оружие — спички и зажигалки»

Кто такие «Дети огня», которых руководство Турции обвиняет в поджоге страны.

Анталья, Турция. Поселковый имам в громкоговоритель просит всех жителей молиться хотя бы о капле дождя. «Просите Бога о помощи, просите Бога не покидать нас, сохраним наше братство перед лицом пожаров», — говорит он.

Несмотря на то что мы находимся в 25 километрах от Манавгата, одного из главных очагов лесных пожаров в турецкой Анталье, запах гари временами ощущается очень сильно и в воздухе летает пепел. Пожары беспрецедентной силы бушуют на юге и западе Турции уже вторую неделю, с тех пор зафиксированы 174 очага в 39 провинциях. Пожар затронул 95 тысяч гектаров земли, восемь человек погибли, десятки в больницах, десятки тысяч эвакуированы. Среди погибших — старики, оказавшиеся одни в отдаленных районах, пожарные и волонтеры. Оценить ущерб природе и животному миру пока невозможно. В Манавгате развернут первый полевой ветеринарный госпиталь для животных, которых удается спасти. Но этого слишком мало, да и большинство зверей все равно погибает в огне.

Лесные пожары — нередкое явление в этих широтах. В этом году погода особенно способствует возгоранию: ветер, сорокоградусная жара и очень низкая влажность.

Последствия пожаров в районе города Манавгат в турецкой провинции Анталья. Фото: Zuma / TASS

Леса горят не только в Турции, но и в других странах Средиземноморья. Однако масштаб турецкой трагедии несравним с остальными.

О том, что пожары могут быть вызваны преднамеренными поджогами, в Турции заговорили почти сразу — подозрительным казалось, что возгорание произошло в нескольких точках одновременно. Например, в Манавгате первый пожар начался одновременно в четырех разных местах. Естественно, поползли слухи, в некоторых селах местные жители создали небольшие дружины и начали патрулировать окрестности и сдавать подозрительных людей властям. В одном из сел полиции даже пришлось отбивать подозреваемых у толпы.

И вот 1 августа турецкие СМИ сообщили, что ответственность за поджоги лесов в стране взяла на себя группировка «Дети огня». Турецкие источники называют ее структурой, аффилированной с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Действительно, в интернете появилось видео, на котором видно, как трое молодых парней с замотанными платками лицами, с сильным курдским акцентом по бумажке читают заявление о том, что турецкое правительство не понимает другого языка, поэтому было принято решение «поставить его на колени огнем». Сайт Nûçe Ciwan, приводит текст заявления.

На записи трое человек со скрытыми лицами зачитывают текст обращения. Скриншот

«Против турецких фашистов, которые завоевали и эксплуатируют нашу страну, разграбили нашу природу путем поджогов… пролили кровь, посеяли смерть и жестокость в отношении нас, курдов, и поддерживали армию, полицию и правительство колониальной Турецкой Республики», — так в документе определяется адресат акции. В нем приведен также длинный список различных преступлений и нарушений, в которых организация обвиняет турецкое правительство, включая насильственную тюркизацию и контроль над СМИ.

Кроме прочего, в духе запрещенного в РФ ИГИЛ группа сообщает, что ее участники — простые граждане, готовые действовать в любом месте в любое время. Угрозы, исходящие от простых людей, которые живут «среди нас», обычно наиболее эффективный прием террористических организаций, стремящихся посеять подозрительность, хаос и страх.

Декларируемая цель «Детей огня» — «свободный автономный Курдистан». Они заявляют, что не являются частью РПК, чьи методы кажутся им недопустимо мягкими. «Дети огня» — это курдская клятва возмездия, это те дети, чьи села вы сожгли в 90-е, и они теперь подросли». (По данным правозащитной организации «Хьюман Райтс Вотч», в середине 1990-х в рамках борьбы с РПК турецкая армия частично или полностью разрушила сотни курдских деревень, предварительно изгнав жителей. Большая часть этих сел была сожжена.)

Симпатизирующее РПК агентство ANF сообщает, что «Дети огня» сожгли десятки объектов только в июле этого года (яхты, лодки, машины, рестораны, склады, фабрики) в разных городах Турции. В прошлом году они тоже брали на себя ответственность за лесные пожары в четырех провинциях страны, а в 2019 году за пожары на западе, северо-западе и юге страны. По данным газеты Daily Sabah, «Дети» взяли на себя ответственность за 27 отдельных пожаров только в период между 11 июля и 24 августа 2019 года. При этом, пишет издание, известны случаи, когда подгруппы РПК брали на себя ответственность и за акты саботажа, которые они не совершали. Например, в прошлом году аффилированная с РПК группировка взяла на себя ответственность за пожар на окраине Стамбула, который, как позже выяснилось, случился из-за неосторожности.

Турецкие СМИ утверждают, что лидеры РПК ранее делали недвусмысленные призывы совершать поджоги. Например, один из основателей партии Мурат Карайылан заявлял: «Два-три юноши могут собраться и что-то сделать. Они могут сказать: «У нас нет оружия», но их оружие — это зажигалки или спички».

Словом, предыстория событий бросает на Рабочую партию Курдистана тень подозрения.

Фото: AP / TASS

Однако кто эти молодые люди на видео? Почему турецкие политики и СМИ говорят об их связях с РПК, хотя поджигатели ее отрицают?

Подлинность видео пока никто подтвердить не может. Расследование в Мармарисе показало, что причиной тамошнего пожара стал не поджог, а неосторожное обращение детей с огнем. Сама РПК не подтвердила и не опровергла выдвинутые против нее обвинения. Это может означать, что парни на видео не имеют никакого отношения к партии. Но это может быть и просто тактическим ходом: РПК и ранее не брала на себя прямую ответственность за бесчеловечные или крайне жестокие преступления — самоподрывы смертников в местах скопления мирных людей или лесные пожары. Обычно это делают «аффилированные группировки», а сама РПК сохраняет имидж партизанской организации, которая воюет за независимость Курдистана не с лесными черепахами, а с турецкой армией.

Заявления «Детей огня» ставит правительство Турции в непростое положение.

Негодование людей растет с каждым днем, жители охваченных пожарами регионов винят правительство в неспособности эффективно взять под контроль ситуацию, в отсутствии пожарных самолетов и вертолетов, в том, что помощь пострадавшим жителям приходит слишком поздно, а также в не всегда уместной реакции на происходящее со стороны властей. Например, на днях президент Реджеп Тайип Эрдоган в сопровождении множества охранников приехал к людям, пострадавшим от огня в Мармарисе, произнес речь, а потом принялся кидать в толпу пачки с чаем. Социальные сети взорвались негодованием, а пострадавшие потребовали ввести в район бедствия армию.

Версия о преднамеренном поджоге, с одной стороны, снимает часть претензий к государству и перенаправляет негодование людей на курдов и РКП, с другой — вызывает целый ряд новых вопросов. Например, она ставит под сомнение не только эффективность спецслужб и разведки, не сумевших предотвратить трагедию, но и политику правительства по курдской проблеме. Это показывает уязвимость Турции и ее силовиков, постоянно подчеркивающих, как они успешно борются с РПК.

Бойцы Рабочей партии Курдистана (РПК). Фото: РИА Новости

Поэтому президент призвал всех «дождаться результатов расследования, которые установят причины пожаров». Министр внутренних дел Сулейман Сойлу заявил, что в правоохранительных органах работают специальные команды следователей, которые расследуют каждый случай возгорания, что несколько человек задержаны: «У нас есть информация о попытках саботажа, о неосторожности, которые могли привести к пожарам». Сойлу снова напомнил о том, что РПК использует поджоги и с января правоохранители предотвратили 300 таких попыток.

Представители оппозиции также требуют сперва разобраться, действительно ли существуют доказательства причастности РПК к пожарам, и лишь потом сделать выводы. Звучат требования законодательно признать преднамеренные поджоги актами терроризма и осуждать виновных по этой тяжкой статье.

4 августа KPK — Союз курдских общин — зонтичная политическая организация, куда входит и РПК, целью которой является курдский демократический конфедерализм, сделал заявление, в котором отверг все обвинения в причастности к лесным пожарам курдов и РПК. Фейковые новости, связывающие курдов и пожары, они считают делом рук «специальных сил войны», стремящихся спровоцировать столкновения между турками и курдами.

Действительно, ответственность РПК за пожары (если она подтвердится) и даже спекуляции на эту тему могут привести к непредсказуемому витку напряженности. Уж слишком взрывоопасна ситуация в Турции, измотанной экономическим кризисом, рекордной безработицей, пандемией и миллионами принятых беженцев из разных стран. 21 июля, в день начала пожаров, в одном из самых консервативных турецких городов — Конье — были убиты семь членов одной курдской семьи. В мае этого года на них уже было совершено нападение, при этом тогда нападавшие кричали, что они курдам здесь жить не дадут. Это очень тревожный сигнал. Несмотря на то что конфликту уже почти 40 лет, такие масштабные преступления на этнической почве в городах Турции — редкость. Но сейчас турецкое общество приблизилось к точке кипения.

Сергей Житков — специально для «Новой»,

Манавгат, Турция

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