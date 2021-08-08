 

Сборная РФ на ОИ в Токио превзошла по золотым медалям свой результат в Рио

08.08.2021, 2:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Сборная РФ на Олимпиаде в Токио завоевала 20-е золото и превзошла результат Игр в Рио-де-Жанейро по числу наград высшей пробы.

На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в копилке российской команде было 55 медалей: 19 золотых, 17 серебряных и 19 бронзовых. В активе сборной РФ на Играх в Токио уже 68 медалей: 20 золотых, 25 серебряных и 23 бронзовых, передает РИА «Новости».

Двадцатое золото сборной РФ принесла Мария Ласицкене в прыжках в высоту.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.03 / После обнародования указа Зеленского о Тупицком перестал работать сайт КСУ. Причина – неизвестна

24.07 / В США хотят создать ускоритель частиц нового поколения

26.03 / Медведчук и Козак в дни захвата Крыма получили под контроль крупный нефтяной бизнес в России – “Схемы”

24.03 / Рудьковский: Есть воровской уклад, но считайте, что это устав в армии

16.04 / Боевики обстреливали украинские позиции из минометов и гранатометов – штаб ООС

06.10 / Новая модель Honda Civic готова к серийному производству

09.12 / Вопрос дня: Как меняются правила проживания в многоквартирных домах?

27.09 / Матиос мог использовать дело Шеремета для давления на беглого министра Клименко – журналистское расследование

04.06 / “Красивая очень!” Ассоль показала голые ножки и призвала читать больше книг

09.10 / Антироссийские санкции за отравление Навального могут быть приняты 12 октября

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика