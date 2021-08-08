Сборная РФ на ОИ в Токио превзошла по золотым медалям свой результат в Рио

Сборная РФ на Олимпиаде в Токио завоевала 20-е золото и превзошла результат Игр в Рио-де-Жанейро по числу наград высшей пробы.

На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в копилке российской команде было 55 медалей: 19 золотых, 17 серебряных и 19 бронзовых. В активе сборной РФ на Играх в Токио уже 68 медалей: 20 золотых, 25 серебряных и 23 бронзовых, передает РИА «Новости».

Двадцатое золото сборной РФ принесла Мария Ласицкене в прыжках в высоту.