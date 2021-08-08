 

В Анапе тонущего мужчину спасли при помощи беспилотника

08.08.2021, 2:06, Новости дня
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В Анапе беспилотный летающий аппарат (БПЛА) в субботу помог спасти заплывшего далеко от берега отдыхающего, сообщили в пресс-службе администрации города.

«Молодой человек, переоценив свои силы, заплыл далеко и начал тонуть. Тонущий был вовремя зафиксирован специальной системой мониторинга, к нему направили дрон со спасательным жилетом. Параллельно были вызваны экстренные службы», – говорится в сообщении городской администрации в Instagram.

«Беспилотник прибыл к пострадавшему за считанные секунды и сбросил спасательный жилет, на нем он продержался на воде до прибытия спасателей на катере», – сообщили в пресс-службе. На берегу медики оказали мужчине необходимую помощь.

Напомним, 1 августа российский военный погиб в Приднестровье при спасении тонущего в реке ребенка. Погибшего военного решили представить к госнаграде.



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