В Анапе тонущего мужчину спасли при помощи беспилотника

В Анапе беспилотный летающий аппарат (БПЛА) в субботу помог спасти заплывшего далеко от берега отдыхающего, сообщили в пресс-службе администрации города.

«Молодой человек, переоценив свои силы, заплыл далеко и начал тонуть. Тонущий был вовремя зафиксирован специальной системой мониторинга, к нему направили дрон со спасательным жилетом. Параллельно были вызваны экстренные службы», – говорится в сообщении городской администрации в Instagram.

«Беспилотник прибыл к пострадавшему за считанные секунды и сбросил спасательный жилет, на нем он продержался на воде до прибытия спасателей на катере», – сообщили в пресс-службе. На берегу медики оказали мужчине необходимую помощь.

Напомним, 1 августа российский военный погиб в Приднестровье при спасении тонущего в реке ребенка. Погибшего военного решили представить к госнаграде.