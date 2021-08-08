Россиян предупредили о приближении аномальной жары

Аномальная жара до 36-37 градусов прогнозируется в ближайшие дни в Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Белгородской областях. Сильная жара ожидается также на юге РФ и в Поволжье, где температура достигнет 39-40 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«В Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Белгородской областях температура ожидается на семь-восемь градусов выше нормы. Будет сильная жара до 36-37 градусов. Такая жара там будет минимум до 9 августа. Если она задержится еще на пару дней, то будет уже волна тепла. На юге европейской России, в Краснодарском крае, Ставрополье, Крыму тоже прогнозируется очень жаркая погода с температурой 35-38 градусов. В Дагестане, Чечне, Ингушетии температура будет достигать 40 градусов», – приводит слова научного руководителя Гидрометцентра РФ ТАСС.

По словам Вильфанда, Поволжье также ожидает жаркая погода в ближайшие дни. Особенно тепло будет в Самарской области, где прогнозируется 36-38 градусов тепла. Ко вторнику до 37-39 градусов потеплеет в Оренбургской и Саратовской областях.

«Кроме Кировской области, в Поволжье везде температура выше 30 градусов прогнозируется, а в Самарской области – до 36-38 градусов, в Татарстане – до 35 градусов, в Оренбургской области – до 36 градусов, ко вторнику потеплеет до 39 градусов даже. В Саратовской области ко вторнику потеплеет до 37 градусов», – отметил он.

Напомним, экстремально жаркая погода также наблюдалась в ряде регионов РФ в июле.

Ранее климатолог Александр Чернокульский отметил, что РФ станет одной из первых стран, которая столкнется с волнами жары, вызванными глобальным потеплением.