 

Минобороны Беларуси заявило, что “лагерь для политзаключенных”, о котором сообщал CNN, – военная база, существующая порядка 70 лет

08.08.2021, 1:38, Новости дня
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Журналисты утверждали, что лагерь расположен в лесу примерно в часе езды от столицы Беларуси, на месте бывшего советского ракетного хранилища площадью более 80 га.

В минобороны говорят, что это территория воинской части – 25-го арсенала ракетно-артиллерийского вооружения вооруженных сил Беларуси. Там раскритиковали расследование американского канала и заявили, что “каждый ребенок в поселке Новоколосово прекрасно знает эту воинскую часть, она находится здесь с 50-х годов прошлого века”.  

Оборонное ведомство Беларуси в подтверждение процитировало начальника части Александра Бабенко, а также Дмитрия Шинкова – утверждается, что это местный житель. 

В ведомстве заявили, что готовы принять журналистов CNN, чтобы они могли “завершить расследование”. 

Контекст:

В Беларуси 9 августа 2020 года прошли выборы президента, после которых начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

По данным правозащитного центра “Весна”, по состоянию на 8 августа в Беларуси политическими заключенными признаны 610 человек. Правозащитники отметили, что большая часть этих людей подверглась преследованию во время и после президентских выборов в стране.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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