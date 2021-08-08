 

В правительстве заявили, что украинцы смогут влиять на качество услуг, предоставляемых центрами админуслуг

08.08.2021, 1:38, Новости дня
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Об этом пресс-служба Кабмина проинформировала 6 августа. 

Правительство внесло изменения в положение о центрах. Результатом реализации этих изменений должно стать улучшение обслуживания и комфорта для посетителей, отсутствие очередей. 

“Чтобы повысить качество услуг, ЦНАПы будут проводить мониторинг качества и публиковать результаты. Кроме этого, в каждом центре можно будет найти QR-код с формой-опросником для отзывов. Штат работников, количество мест для ожидания и площадь пространства в Центрах будут формироваться, учитывая количество жителей территориальной общины. В результате должны исчезнуть очереди. Кроме того, это позволит оптимизировать нагрузку на администраторов”, – рассказали в правительстве об изменениях. 

Кроме того, в центры админуслуг смогут появиться дополнительные сервисы, сами помещения обещают сделать более современными и комфортными. 

“Посетители смогут воспользоваться админуслугами даже дома. Постановлением урегулированы особенности предоставления сервисов “Мобильный администратор” и “Мобильный центр”. Благодаря этому администраторы будут предоставлять услуги людям без привязки к офису”, – добавили в Кабмине. 

Контекст:

В Украине, по информации правительства, работает 984 центра административных услуг, из них 936 созданы органами местного самоуправления. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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