 

Вблизи Тернополя сошел с рельсов пассажирский поезд – “Укрзалізниця”

08.08.2021, 1:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Об этом пресс-служба “Укрзалізниці” проинформировала в Facebook. 

Пострадавших в результате инцидента нет. Пассажиров первого вагона пересадили в другие вагоны. Пока не решено, как поезд будет двигаться дальше.

Киев – Рахов из-за инцидента задерживается. 

https://www.facebook.com/Ukrzaliznytsia/posts/4541971475836605


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.08 / Лукашенко годами поддерживал «неэффективные» заводы и колхозы — и вот его власть пошатнулась

26.07 / В Киеве с COVID-19 за сутки госпитализировали 10 человек

15.01 / В КНДР заявили, что продемонстрировали на военном параде “самое мощное оружие в мире”

24.11 / France 24 – в Монреале из-за пандемии становится всё больше бездомных — а зима не за горами

19.07 / Мокрик: Расследование ГБР по делу Тупицкого – это дикий стыд. Банковая стала офисом юридического креатива

22.04 / В Кремле отреагировали на требование Чехии вернуть высланных дипломатов

13.05 / Караджича переведут для отбытия пожизненного заключения в британскую тюрьму

06.12 / Сторонники Санду на митинге в Кишиневе потребовали срочной отставки правительства

09.11 / Первое с 2014 года консульство откроется в Крыму

03.08 / Фокин: Я твердо решил согласиться работать в ТКГ, считаю честью у финала своей жизни хоть чем-то помочь своей родине

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика