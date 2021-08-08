Вблизи Тернополя сошел с рельсов пассажирский поезд – “Укрзалізниця”

Об этом пресс-служба “Укрзалізниці” проинформировала в Facebook.

Пострадавших в результате инцидента нет. Пассажиров первого вагона пересадили в другие вагоны. Пока не решено, как поезд будет двигаться дальше.

Киев – Рахов из-за инцидента задерживается.

https://www.facebook.com/Ukrzaliznytsia/posts/4541971475836605



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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