Вблизи Тернополя сошел с рельсов пассажирский поезд – “Укрзалізниця”
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Об этом пресс-служба “Укрзалізниці” проинформировала в Facebook.
Пострадавших в результате инцидента нет. Пассажиров первого вагона пересадили в другие вагоны. Пока не решено, как поезд будет двигаться дальше.
Киев – Рахов из-за инцидента задерживается.
https://www.facebook.com/Ukrzaliznytsia/posts/4541971475836605
Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
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