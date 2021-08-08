 

ЛНР обвинила украинских силовиков в подготовке провокаций против ОБСЕ

08.08.2021, 1:12, Новости дня
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Минобороны Украины устанавливают камеры видеонаблюдения для отслеживания передвижения наблюдателей ОБСЕ с целью подготовки провокаций, сообщил официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики Иван Филипоненко.

«По данным нашей разведки в подразделениях 30-ой бригады (ВС Украины – прим. ВЗГЛЯД) специалистами подразделения «Кедр» из госуправления разведки минобороны Украины проводится установка камер видеонаблюдения с целью изучения движения сотрудников СММ ОБСЕ для планирования и совершения провокаций на маршрутах, с последующим обвинением военнослужащих Народной милиции ЛНР», – приводит РИА «Новости» слова Филипоненко.

Он пояснил, что украинское командование предприняло такие действия в связи с участившимися случаями выявления сотрудниками СММ ОБСЕ запрещенной минскими договоренностями военной техники украинских силовиков, размещенной вблизи линии боевого соприкосновения, а также в жилых районах подконтрольных Киеву населенных пунктов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс «никогда не будет русской территорией», а тем, кто любит Россию и хочет вхождения региона в ее состав, предложил «искать себе место в России». Он также выразил мнение, что «без Украины на этой территории цивилизации не будет».

Председатель Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Бидевка назвал чушью заявления украинского президента. По его словам, исходя из логики Зеленского, сторонники евроинтеграции на Украине также должны уехать в Европу.

Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя призыв Зеленского, заявила, что президент Украины вместо объединения Украины и ее многонационального народа кидает в людей камень раздора, национальная политика Киева перешла к национализму.



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