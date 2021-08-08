 

Экстренное предупреждение объявлено в Сочи из-за ухудшения погоды

08.08.2021, 1:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Сочи до 9 августа прогнозируются шквалистый ветер, грозы, ливни, резкие подъемы уровней воды в реках, экстренно сообщила пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Краснодарскому краю.

«С 7 по 9 августа на территории города Сочи… местами сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра 20-24 м/с. На реках – резкие подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок», – приводит текст сообщения РИА «Новости».

В региональном главке призвали гостей и жителей города оставаться дома, уложив ценные вещи во влагонепроницаемую ткань.

Ранее ученые предрекли резкий рост числа наводнений по всему миру. Так, в конце июля прошедшие в Сочи дожди привели к выходу рек из берегов и подтоплению улиц города.

Кроме того, в июне и июле от сильных дождей дважды пострадал Крым. Так, 4 июля в результате сильных осадков в Крыму три реки вышли из берегов, местами возникла угроза подтопления жилых домов. Мощные ливни привели к неконтролируемым оползням, большая часть из которых пришлась на Большую Ялту.

Помимо этого, из-за сильных дождей, прошедших в Крыму с 16 по 20 июня, власти объявили режим ЧС регионального масштаба. На востоке полуострова оказалась подтоплена Керчь. На южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Глава Ялты отмечала, что к тяжелым последствиям наводнения привела хаотичная и незаконная застройка вдоль русел рек.

Подтвержденный размер ущерба от сильных ливней, которые вызвали подтопления в ряде городов и районов Крыма, составил 4,6 млрд рублей. Пострадавшим от наводнения жителям Крыма пообещали возместить ущерб.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.12 / Украинские пограничники запретили въезд в Украину российскому рок-музыканту Мамонову

28.04 / Оружейный активист – Демпартия США хочет запретить огнестрельное оружие, чтобы привести народ к повиновению

16.03 / Принц Гарри впервые после интервью Уинфри поговорил с братом и отцом – журналистка Гейл Кинг

10.07 / В РПЦ решение Эрдогана по собору назвали «сознательным обострением отношений»

30.11 / Более 50 стран призвали Россию раскрыть обстоятельства отравления Навального

20.05 / Рада намерена усилить требования к корпоративному управлению банков

01.09 / Самолет ВМС США разбился в Виргинии

09.01 / Королева Великобритании Елизавета II и ее муж принц Филипп привились от COVID-19

05.02 / В Белом доме заявили, что намерены привлечь РФ к ответственности “за весь спектр злонамеренных действий”

26.05 / Contra Magazin – масштабные военно-морские учения подготовят США к «войне великих держав»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика