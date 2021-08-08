Экстренное предупреждение объявлено в Сочи из-за ухудшения погоды

В Сочи до 9 августа прогнозируются шквалистый ветер, грозы, ливни, резкие подъемы уровней воды в реках, экстренно сообщила пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Краснодарскому краю.

«С 7 по 9 августа на территории города Сочи… местами сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра 20-24 м/с. На реках – резкие подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок», – приводит текст сообщения РИА «Новости».

В региональном главке призвали гостей и жителей города оставаться дома, уложив ценные вещи во влагонепроницаемую ткань.

Ранее ученые предрекли резкий рост числа наводнений по всему миру. Так, в конце июля прошедшие в Сочи дожди привели к выходу рек из берегов и подтоплению улиц города.

Кроме того, в июне и июле от сильных дождей дважды пострадал Крым. Так, 4 июля в результате сильных осадков в Крыму три реки вышли из берегов, местами возникла угроза подтопления жилых домов. Мощные ливни привели к неконтролируемым оползням, большая часть из которых пришлась на Большую Ялту.

Помимо этого, из-за сильных дождей, прошедших в Крыму с 16 по 20 июня, власти объявили режим ЧС регионального масштаба. На востоке полуострова оказалась подтоплена Керчь. На южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Глава Ялты отмечала, что к тяжелым последствиям наводнения привела хаотичная и незаконная застройка вдоль русел рек.

Подтвержденный размер ущерба от сильных ливней, которые вызвали подтопления в ряде городов и районов Крыма, составил 4,6 млрд рублей. Пострадавшим от наводнения жителям Крыма пообещали возместить ущерб.