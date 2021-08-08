 

В Дании священника приговорили к 15 годам тюрьмы. Он признался, что убил жену, а ее тело растворил в кислоте

08.08.2021, 0:44, Новости дня
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В релизе сказано, что мужчина в суде признался в том, что убил жену и потом избавился от ее тела. Имена фигурантов не указывают. 

Как именно он это сделал, не уточняется, но местное издание The Local, ссылаясь на показания подсудимого, которые тот дал на закрытом слушании, пишет, что он ударил супругу камнем по затылку, а потом частично растворил ее тело в кислоте. 

По информации The Local, священника зовут Томас Готтхард, а его жену – Мария Фром Якобсен. У мужчины есть профиль в Facebook. Там указано, что он и Якобсен были женаты.  

https://www.facebook.com/100017966528521/posts/103505293591688/

Священник сначала отрицал вину, а потом признался, что решил убить жену, боясь развода, который, по мнению мужчины, вызвал бы проблемы. Он был “дико влюблен” в другую женщину и начал с ней отношения. 

Прокурор на заседании подчеркнула, что это не история о “несчастной любви человека, который не смог найти любовь всей жизни”. Он рассматривал жену “как цепь вокруг ноги”, добавила она. 

Готтхард “вдохновился” эпизодом из сериала “Во все тяжкие” и решил растворить тело супруги в бочке с кислотой. Он залил тело жены 45 литрами кислоты и засыпал каустической содой, ожидая, что так и произойдет. Но кислота, растворила тело не полностью. Останки он сжег и закопал. 

Якобсен пропала в октябре 2020 года, сказано в релизе полиции. Готтхард говорил правоохранителям, что она ушла из дома в подавленном состоянии, оставив телефон и банковские карты. Изначально полиция занималась поиском пропавшей женщины, а не убийством. О пропаже Якобсен заявляла ее сестра.

Через несколько недель после исчезновения женщины священника задержали – в его доме нашли кислоту. Потом его отстранили от должности священника. С ноября 2020 года Готтхард находится под стражей. Обвинение ему предъявили в апреле. 3 июня мужчина показал полиции, где закопаны останки жены. То, что это действительно останки Якобсен, определили по экспертизе ДНК. 

15 лет лишения свободы – максимальное наказание, уточняет The Local.

Фото с места поисков и дома Готтхарда публиковало издание presse-fotos.dk. 

https://www.facebook.com/info.pressefotosdk/posts/3199857546908426


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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