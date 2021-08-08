Минздрав рекомендовал сократить интервал между первой и второй прививкой от коронавируса – Кузин

Об этом в интервью “Радіо Свобода”, которое вышло 7 августа, заявил главный санврач Украины, замминистра здравоохранения Игорь Кузин.

“Мы сейчас фокусируемся на вакцинации групп риска. Это работники критической инфраструктуры, педагоги, медицинские работники. Сейчас уже открыт пятый этап. И мы сейчас стараемся максимально быстро вакцинировать большее количество населения страны. Сейчас Минздрав уже рекомендовал сокращение сроков между введением доз вакцины”, – сказал он.

Журналист предположил, что чем больше интервал, тем лучше.

“Не совсем так. Если мы посмотрим по результатам научных исследований. Возьмем вакцину CoronaVac, то последние классические исследования по многим странам проводились с интервалом в 14 дней. Сейчас в Украине используется интервал в 28 дней. И, конечно, для того, чтобы охватить большее количество людей, рекомендуется сейчас использовать 14-дневный интервал. И это нормально”, – ответил Кузин.

Он подчеркнул, что при 14-дневном интервале эффективность CoronaVac составляет 83%.

Контекст:

Препарат CoronaVac проходил третий этап клинических испытаний также в Индонезии и Бразилии. В разных исследованиях он продемонстрировал от 50,38% до 91,25% эффективности. В компании “Лекхим”, которая поставляет эту вакцину в Украину, заявили 4 марта, что по итогам третьего этапа исследований окончательная эффективность вакцины составляет 83,5%. Такие же данные приводятся в статье научного журнала The Lancet от 8 июля.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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