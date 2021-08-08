Мнение: Художественную гимнастику выгонят из Олимпиады?

Что произошло в Токио на соревнованиях художественных гимнасток? Что за шум, что кто-то кого-то засудил-подсудил-недосудил-пересудил?

Признаюсь, я вообще не понимаю, как можно соревноваться в дисциплинах, в которых нет четких критериев – Быстрее, Выше, Сильнее. Прочитал, что Марии Ласицкене прыгнула выше всех. На 2 метра 4 сантиметра! Тут все понятно, никому в голову не придет обвинять судей в предвзятом судействе.

В спортивной гимнастике тоже все субъективно, но там хоть можно оценивать сложность элементов, выполненных спортсменами. А художественная гимнастика, по-моему, вообще не спорт. Это что-то типа балета. Никому же не приходит в голову назвать балет спортом и включить в программу Олимпийских игр. Хотя вполне могли бы. И соревновались бы примы и солисты Большого, Ковент-Гардена, Ла Скала…

Между тем, информация о том, что Олимпийский комитет России направил руководству Международной федерации гимнастики (FIG) запрос из-за судейства в художественной гимнастике на Играх в Токио – в ТОПе новостей:

Как бы из-за этой шумихи художественных гимнасток вообще не погнали из Олимпиад, убрав этот спорт из программы игр. Или я напрасно переживаю, не уберут?

На снимке: Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене, фотография отсюда.

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