 

99-летняя пенсионерка из США стала старейшим пауэрлифтером в мире

07.08.2021, 23:50, Новости дня
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Мервей-Трейн – бывшая учительница танцев. Благодаря танцам она смогла познакомиться со своей нынешней подругой Кармен Гутворт. Когда Эдит был 91 год, подруга пригласила ее прийти к ней в спортзал и приобщиться к новым спортивным занятиям по пауэрлифтингу.

“Приходя на регулярной основе, я обнаружила, что мне это нравится, и я поставила перед собой задачу стать немного лучше. Вскоре я стала частью команды”, – рассказывает Мервей-Трейн.

Сейчас она поднимает веса до 68 кг, участвует в соревнованиях по пауэрлифтингу. Из-за пандемии ей пришлось сделать паузу в занятиях, но сейчас она вернулась в спортзал, чтобы вскоре снова соревноваться.

Во время ее последнего соревнования в 2019 году Мервей-Трейн было 98 лет и 94 дня. 8 августа ей исполнится 100 лет.

ВИДЕОВидео: Guinness World Records / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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